Thể thao Nữ xạ thủ Việt Nam làm nên lịch sử tại Olympic; Real ra mắt thần đồng Brazil Trịnh Thu Vinh trở thành xạ thủ nữ đầu tiên của Việt Nam vào chung kết nội dung tại Olympic 2024; U19 Thái Lan gặp U19 Indonesia ở chung kết U19 Đông Nam Á 2024; Real ra mắt thần đồng Brazil... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nữ xạ thủ Việt Nam làm nên lịch sử tại Olympic

Ở vòng loại nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, Trịnh Thu Vinh giành vị trí thứ 4 với 578 điểm sau 60 lượt bắn.

Thu Vinh ghi 10 điểm ở ngay ở phát bắn đầu tiên. Tuy nhiên, cô lại văng khỏi tốp 8, khi chỉ giành 3 điểm 9 ở 5 lượt sau.

Từ lượt thứ 7, Thu Vinh bứt phá mạnh mẽ với 9 lần liên tiếp giành điểm 10, qua đó vươn lên vị trí thứ 6, thứ hạng đủ để vào chung kết. Trong hơn 10 lượt tiếp theo, Thu Vinh thi đấu thiếu ổn định và liên tục nằm ngoài nhóm vào chung kết.

Kịch tính diễn ra từ lượt 31 đến 37, Thu Vinh cạnh tranh từng điểm với xạ thủ Thái Lan, Prucksakorn Tanyaporn. Vào thời điểm quyết định, Thu Vinh có được sự ổn định cần thiết, qua đó giành liên tiếp 12 điểm 10, qua đó kết thúc series 5 với điểm số tuyệt đối, qua đó có vị trí trong nhóm đi tiếp.

Từ lượt 51 đến 55, Thu Vinh có hai phát bắn điểm 7 và 8, qua đó lại rơi xuống thứ 10. Dù vậy, cô kịp trở lại và giành vị trí thứ 4 chung cuộc ở vòng loại.

Trịnh Thu Vinh giành được thành tích 578 điểm sau 6 loạt bắn vòng loại.

Chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi nữ dự kiến diễn ra lúc 17h ngày 28/7 (giờ Hà Nội). Ba VĐV còn lại lọt vào chung kết có cùng 577 điểm là Li Xue, Jiang Ranxin (Trung Quốc) và Ilayda Tarhan Sevval (Thổ Nhĩ Kỳ).

Thu Vinh trở thành xạ thủ Việt Nam thứ hai vào chung kết một nội dung bắn súng Olympic, sau Hoàng Xuân Vinh. Tay súng này từng giành HCV 10 m và HCB 50m súng ngắn hơi nam tại Olympic Rio 2016.

Trịnh Thu Vinh là 1 trong 2 đại diện của thể thao Việt Nam tranh tài ở môn bắn súng Olympic Paris 2024, bên cạnh xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền - người sẽ tranh tài ở vòng loại 10 m súng trường hơi nữ cũng vào chiều ngày 28/7.

U19 Thái Lan gặp U19 Indonesia ở chung kết U19 Đông Nam Á 2024

U19 Thái Lan thắng sốc U19 Australia.

Ngày 27/7, giải U19 Đông Nam Á 2024 diễn ra các trận đấu bán kết. Ở trận bán kết 1, U19 Thái Lan mặc dù bị đánh giá thấp hơn U19 Australia, nhưng “Voi chiến” với đấu pháp hợp lý và cộng thêm chút may mắn họ đã có chiến thắng 1-0 để vào chung kết. Bàn thắng duy nhất của trận đấu này là pha phản lưới của Leonard.

Trong khi đó, ở trận bán kết 2 giữa chủ nhà U19 Indonesia với U19 Malaysia đã diễn ra với sự quyết liệt. Hai đội chơi bóng không ngại va chạm, sẵn sàng phạm lỗi để phá lối chơi của nhau.

U19 Indonesia với lợi thế sân nhà đã có thế trận tốt hơn và có nhiều pha hãm thành. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội bóng này đã giúp họ có bàn thắng ấn định chiến thắng ở phút 78 do công của Alfharezzi.

Như vậy, trận chung kết U19 Đông Nam Á 2024 là cuộc so tài của U19 Thái Lan vs U19 Indonesia diễn ra vào lúc 19h30' ngày 29/7. Trong khi đó, trận tranh hạng Ba giữa U19 Australia vs U19 Malaysia diễn ra vào lúc 15h ngày 29/7.

Sao Barca đưa Tây Ban Nha giành vé vào tứ kết Olympic Paris 2024

Ở lượt trận thứ 2 bảng C, U23 Tây Ban Nha đã vượt qua U23 CH Dominica 3-1 để sớm giành vé vào tứ kết Olympic Paris 2024 với 2 chiến thắng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Tây Ban Nha đã chiếm thế thượng phong. Thế quân bình được phá vỡ ở phút 24 khi Fermin Lopez - ngôi sao thuộc biên chế Barca - đoạt được bóng từ đường chuyền của thủ thành phía CH Dominica rồi dễ dàng dứt điểm vào cầu môn rộng mở.

Fermin Lopez mở tỉ số cho Tây Ban Nha.

Phút 38, CH Dominica tìm được bàn gỡ sau cú đánh đầu chuẩn xác của De Oca song đó là tất cả những gì mà đội tuyển này làm được. Đến cuối hiệp 1, CH Dominica chỉ còn 10 người trên sân sau khi Azcona bị truất quyền thi đấu do phạm lỗi thô bạo với trung vệ Cubarsi.

Đá hơn người, Tây Ban Nha lần thứ 2 vượt lên dẫn bàn ở phút 55 với cú đá từ xa của Baena chạm đùi 1 cầu thủ CH Dominica đổi hướng đi vào lưới.

Chiến thắng được đảm bảo cho La Roja ở phút 70 sau pha dàn xếp phản công ấn tượng. Người dứt điểm cuối cùng là Gutierrez khi anh dễ dàng đệm bóng thành công ở cự ly gần.

Chung cuộc, Tây Ban Nha đánh bại CH Dominica 3-1 để sớm đoạt vé vào vòng tứ kết môn bóng đá nam Olympic Paris 2024 với 6 điểm sau 2 lượt trận. Ở lượt cuối, Tây Ban Nha sẽ gặp Ai Cập vào ngày 30/7.

Real ra mắt thần đồng Brazil

Sau Kylian Mbappé, Real Madrid vừa cho ra mắt thần đồng người Brazil - Endrick trên sân Bernabeu.

Cuối năm 2022, Real Madrid mạnh tay chi 72 triệu Euro chiêu mộ Endrick, 1 cầu thủ mới hơn 16 tuổi, từ Palmeiras. Tuy nhiên, chân sút người Brazil không sang Tây Ban Nha ngay mà ở lại Palmeiras, hẹn cập bến Bernabeu vào tháng 7-2024.

Và hôm 21/7 vừa qua, Endrick tròn 18 tuổi, đủ điều kiện gia nhập đội bóng Hoàng gia. Trước đó, tuyển thủ Brazil đã cắt ngắn kỳ nghỉ Hè để đến Real luyện tập, chuẩn bị cho màn ra mắt.

Endrick chính thức khoác áo Real Madrid.

Đến hôm 27/7, "thần đồng" này chính thức ký hợp đồng 6 năm với Real Madrid. Anh nhận số áo 16, từng thuộc sở hữu của Luka Jovic, James Rodriguez, Mateo Kovacic hay Casemiro...

Cũng như Mbappe cách đây ít ngày, Endrick có màn ra mắt các CĐV nhà trên sân Bernabeu, dù không hoành tráng bằng.

Với bộ tứ Mbappe, Vinicius, Rodrygo và Endrick, hàng công Real Madrid sẽ vô cùng đáng xem ở mùa giải tới.

Endrick thuận chân trái, có thể dạt cánh phải song vị trí sở trường là trung phong. Tiền đạo này từng ghi bàn giúp Brazil thắng Anh 1-0 ở trận giao hữu ngay trên sân Wembley hồi tháng 3 năm nay.

Ở tuổi 17 và 246 ngày, Endrick đã trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử từng ghi bàn trên sân Wembley. Anh cũng là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho ĐT Brazil kể từ Ronaldo "béo" năm 1994.

Trước mắt, Endrick sẽ cùng Kền kền trắng sang Mỹ du đấu, với các trận gặp AC Milan, Barca và Chelsea lần lượt vào các ngày 1/8, 4/8 và 7/8. Sau đó, họ chính thức bước vào mùa giải mới bằng trận tranh Siêu Cúp châu Âu với Atalanta ngày 15/8.

Hốt bạc nhờ mắt cá chân sưng tấy của Messi

Lionel Messi đã không có được trận chung kết Copa America 2024 thực sự trọn vẹn khi anh phải thay ra ở phút 65 bởi chấn thương ở mắt cá chân.

Song bù lại, Messi đã tận hưởng men say chiến thắng sau khi Argentina đánh bại Colombia ở trận chung kết Copa America 2024. Messi tiếp đó đã phải dùng giày chỉnh hình trong quá trình phục hồi chấn thương mắt cá chân. Chẳng ai ngờ mắt cá chân sưng tấy của Messi lại trở thành cơ hội hốt bạc của một nhà thiết kế kiêm doanh nhân tại Argentina có tên Milonga. Cụ thể hơn, Milonga đã cho chế tạo móc khóa có hình mắt cá chân sưng tấy của Messi.

Móc khóa có hình mắt cá chân sưng tấy của Messi đang gây sốt.

Milonga tiếp đó đã chia sẻ sản phẩm mới của mình có tên “Mắt cá chân của Messi” thông qua TikTok. “Hãy nhìn chiếc chìa khóa nhỏ đó. Thật là một cảnh tượng khó quên”, Milonga bình luận trong đoạn clip ngắn 12 giây.

Chỉ trong 3 ngày, đoạn video đã có 1,2 triệu lượt xem và trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Kèm theo đó, có hàng nghìn bình luận đề cập đến phát minh của Milonga. “Khả năng sản xuất một sản phẩm và bán lại được của người Argentina thật đáng kinh ngạc”, “Sẽ không thiếu về những người xăm mắt cá chân của Messi, nhưng chẳng ai lại tưởng tượng điều này", “Cơ hội kiếm tiền từ Messi là vô hạn”, đó là những bình luận rôm rả.

Còn trong một diễn biến khác, Milonga đã đẩy mạnh việc móc khóa có hình mắt cá chân sưng tấy của Messi, khi đơn đặt hàng liên tục tăng cao. Qua đây, nhà thiết kế kiêm doanh nhân Milonga đang hốt bạc từ mắt cá chân sưng tấy của Messi.