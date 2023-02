Nước ép trái cây có thần thánh như chúng ta nghĩ?

(Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo Số 13500 ngày 21-2-2023

(Baonghean.vn) - Sau lễ bấm số Chương trình “Hóa đơn may mắn” lần 3, Cục Thuế Nghệ An đã chọn được 27 chủ nhân của các hoá đơn may mắn được nhận thưởng trong đó có 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 18 giải Khuyến khích.