Kinh tế Nước sông Lam dâng cao, nguy cơ ngập nếu mưa lớn kéo dài Trong sáng 17/9, nước ở sông Lam đoạn qua các huyện Con Cuông, Anh Sơn khá lớn, cùng với đó, ảnh hưởng của bão số 4 đang hình thành, Nghệ An có mưa to ở một số địa phương.

Sông Lam từ Lào về chảy qua nhiều huyện của tỉnh Nghệ An như Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương, Nam Đàn... Thời điểm này, mực nước sông dâng cao hơn 1m so với mức bình thường, màu nước ngầu đục.

Nước sông Lam đoạn qua huyện Con Cuông sáng 17/9. Ảnh: Bá Hậu

Theo dự báo thời tiết, bão số 4 đang hình thành trên Biển Đông, di chuyển theo hướng Tây, khả năng ảnh hưởng tới các tỉnh miền Trung. Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 3, các nhà máy thủy điện xả lũ điều tiết, đặc biệt Thủy điện Bản Vẽ xả 6 cửa nên nước xuống hạ du khá lớn. Nếu thời tiết mưa to liên tục thì khả năng sẽ xảy ra ngập ở một số khu vực đồng bằng và ven sông Cả, sông Hiếu.



Theo quan sát của phóng viên trong sáng 17/9, mưa ở thành phố Vinh khá lớn, mưa làm ngập cục bộ một số tuyến phố, tuy nhiên chưa ảnh hưởng tới việc đi lại.

Ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ cho biết, những ngày trước, thuỷ điện xả 6 cửa, tuy nhiên trong ngày 17/9 nhà máy xả 3 cửa để chủ động ứng phó với bão số 4.

Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia thông báo áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão, lúc 1h ngày 17/9, dự kiến áp thấp nhiệt đới đi thẳng vào miền Trung, vào ngày 18/9, sức gió sẽ cấp 8, giật cấp 10. Do ảnh hưởng của áp thấp, nhiều địa phương ở Nghệ An có mưa to, vùng núi 100-200mm, có nơi trên 250mm như huyện Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương...