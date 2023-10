Nuôi dưỡng ước mơ cho học sinh nghèo tuyến biên giới

Đồn Biên phòng Môn Sơn đã phối hợp UBND xã Môn Sơn và Trường THCS Môn Sơn (Con Cuông) triển khai hiệu quả mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên”. Trường THCS Môn Sơn hiện có 82 học sinh dân tộc thiểu số là người Đan Lai. Cấp 1, các cháu học tại điểm trường lẻ tại bản Búng, bản Cò Phạt (nằm sâu trong Vườn Quốc gia Pù Mát, cách trung tâm xã từ 15-20 km). Vào cấp 2, các cháu phải ra trường chính trọ học do đường từ nhà đến trường xa xôi, cách trở. Nhiều cháu còn bỡ ngỡ trong sinh hoạt, học tập do lần đầu tiên rời xa bản làng, xa gia đình, người thân. Bên cạnh đó, học sinh Đan Lai vốn quen lối sống biệt lập ở rừng sâu nên rất nhút nhát, không dám tiếp xúc với người lạ, chưa biết tự chăm sóc bản thân, các cháu còn có thói quen bỏ học. Do vậy về phía nhà trường gặp không ít khó khăn trong công tác quản lý, đảm bảo an ninh, trật tự, ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học…