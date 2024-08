Pháp luật Nuối tiếc muộn màng của kẻ chạy theo 'nàng tiên nâu' Kết thân với “nàng tiên nâu”, với làn khói trắng cũng là lúc Lê Trường Thạch kết thúc đời mình trong vũng lầy u mê lầm lạc. Lần thứ 2 hầu tòa, gã đã chia sẻ về những hối tiếc vì mãi chạy theo ma túy.

Đi uống thuốc cai nghiện gặp “cạ” rủ nhau buôn ma túy

Lê Trường Thạch (34 tuổi), sinh ra ở xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước (Quảng Nam). Bỏ học sớm, Thạch theo bạn bè vào miền Nam kiếm kế sinh nhai. Mảnh đất này không những giúp gã trai trẻ có công việc nuôi sống bản thân mà còn là nơi Thạch gặp và nên duyên với người bạn đời của mình. Cô gái này quê ở huyện Tương Dương (Nghệ An), hơn Thạch 1 tuổi.

Sau khi tiến tới hôn nhân, cuộc sống gia đình với nhiều nỗi lo toan cơm áo gạo tiền nơi đất khách nên cả hai quyết định bỏ phố về quê. Nhưng, cuộc sống bình yên tại quê nhà không kéo dài được bao lâu khi Thạch dính vào ma túy. Năm 2011, Thạch bị đưa vào Trung tâm Bảo trợ lao động xã hội tỉnh Quảng Nam vì sử dụng ma túy.

Ba bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Rời khỏi trung tâm chưa được bao lâu thì thanh niên này lại tìm đến làn khói của “nàng tiên nâu”. Thạch thừa nhận rất khó để đoạt tuyệt với ma túy dù nhiều lần bản thân quyết tâm. Cũng vì làm nô lệ cho ma túy mà Lê Trường Thạch bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ và bị tòa xử phạt 7 năm 6 tháng tù vì tội Tàng trữ trái phép chất ma túy vào năm 2015.

Tháng 8/2019, Thạch chấp hành xong hình phạt tù, nhưng không lâu sau thì tái nghiện. Đó cũng là lý do khiến gã phải đi uống thuốc cai nghiện tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước.

Trong thời gian đi uống thuốc cai nghiện, Thạch kết thân với người bạn cùng quê Đoàn Trần Kim Trí (33 tuổi) khi đối tượng này cũng thuộc diện phải đi cai nghiện. Gặp nhau tại nơi uống thuốc cai nghiện thì cả hai rủ nhau buôn ma túy.

Theo cáo trạng, do nhiều lần về quê vợ ở huyện Tương Dương nên Thạch biết một số vùng miền núi ở đây có ma túy. Đầu tháng 6/2023, Thạch đến nhà Trí rủ ra Nghệ An buôn ma túy về bán kiếm lời. Trí đồng ý rồi rủ người bạn là Lê Quang Hậu (21 tuổi) trú xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước cùng tham gia.

Ngày 2/7/2023, Thạch và Hậu bắt xe khách từ Quảng Nam ra Nghệ An để mua ma túy. Sau khi hai người bạn báo tin đã tới huyện Tương Dương, thì Trí đã chuyển 120 triệu đồng cho Thạch thông qua một cửa hàng bán vàng bạc. Số tiền trên, Thạch vay 20 triệu đồng mua xe máy dùng để đi mua ma túy.

Sau đó, Thạch chở Hậu đến bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương mua của người đàn ông tên Pó (không rõ lai lịch, địa chỉ) 1 bánh heroin với giá 100 triệu đồng.

Tối cùng ngày, khi Hậu và Thạch cầm theo ma túy quay trở lại Quảng Nam thì bị Công an Nghệ An bắt giữ người cùng tang vật là hơn 347 gam ma túy. Từ lời khai của hai đối tượng trên, đến ngày 29/1/2024 cơ quan công an bắt giữ khẩn cấp Đoàn Trần Kim Trí về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại phiên tòa, ba bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Trong vụ án này bị cáo Thạch là người khởi xướng, bị cáo Hậu là người tham gia tích cực. Hai bị cáo này nhận nhiệm vụ đi từ Quảng Nam ra Nghệ An tìm nguồn ma túy. Trong khi đó, bị cáo Trí chịu trách nhiệm bỏ vốn để thực hiện phi vụ làm ăn này.

Lời nhắn nhủ của kẻ chạy theo nàng tiên nâu

Khi bị tòa xét hỏi vì sao ra tận Nghệ An để buôn ma túy, bị cáo Thạch khai do lấy vợ là người ở huyện Tương Dương. Từ những lần về thăm quê vợ, bị cáo đã kết nối với một số đối tượng buôn ma túy. Cộng với việc bản thân nghiện ma túy nên bị cáo thường liên lạc với những đối tượng ấy. Ở lần phạm tội trước, bị cáo cũng ra Nghệ An và bị Công an huyện Tương Dương bắt giữ.

Ở lần phạm tội này, Thạch dường như lường trước được mức án mà mình phải nhận. Do đó, bị cáo tỏ thái độ thành khẩn mong nhận sự khoan hồng của pháp luật để sớm về với vợ con.

Vì ma túy, Thạch lần thứ 2 tra tay vào còng. Ảnh: Trần Vũ

Theo chia sẻ của bị cáo, hai đứa con của bị cáo hiện còn nhỏ. Từ ngày bị bắt, vì cách trở đường sá nên vợ con ít có cơ hội ra thăm gặp. Ngay cả hôm tòa xét xử, vợ và con của bị cáo cũng không có mặt tại tòa án.

Khi được gọi hỏi có muốn nhắn nhủ gì đến vợ con, người thân không thì Thạch cười gượng và nói: “Làm bố, làm chồng mà sai phạm như thế này thì có lỗi với gia đình”.

Trầm ngâm một lát, Thạch chia sẻ thêm, bản thân cảm thấy rất có lỗi với các con, vì đã không lo cho các con đầy đủ về tinh thần lẫn vật chất. Ông bố trẻ bộc bạch, trong thời gian dài nghiện ngập, bao nhiêu tiền kiếm được, bị cáo đều để phục vụ nhu cầu của bản thân. Ngay cả hộp sữa, gói bánh cho các con, bị cáo cũng ít khi chu toàn. Điều khiến Thạch nuối tiếc nhất là để tuổi thơ của các con thiếu vắng sự chăm sóc, dạy bảo của bố.

Với mức án 20 năm tù mà đại diện Viện Kiểm sát đề nghị, Thạch dường như đoán trước được bản án của mình. Vì thế, ông bố trẻ đã gửi lời xin lỗi tới các con. Đồng thời, mong vợ cố gắng thay chồng chăm sóc gia đình, dạy bảo các con. Thạch cũng nhắn nhủ tới mọi người rằng, khi “kết hôn” với nàng tiên nâu, từ phường vô học đến kẻ trí thức đều khó thoát khỏi bi kịch, trong đó có bị cáo.

Với tội Mua bán trái phép chất ma túy, bị cáo Lê Trường Thạch bị tuyên phạt mức án 20 năm tù. Đó cũng là bản án dành cho bị cáo Đoàn Trần Kim Trí. Riêng bị cáo Lê Quang Hậu lĩnh án 18 năm tù cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Rời tòa khi chẳng có người thân đến tham dự, gửi lời động viên, Thạch và hai bị cáo lầm lũi bước đi. Chính Thạch đã tự đánh mất cơ hội sửa sai sau vấp ngã trước đó của chính mình vì mãi chạy theo ma túy.