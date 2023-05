Ô tô lắp ráp trong nước "rơi tự do"; Giá phân bón giảm 40% trong năm nay

(Baonghean.vn) - Ô tô lắp ráp trong nước "rơi tự do"; Giá phân bón có thể giảm 40% trong năm nay; Giá tiêu tiếp tục tăng tại Đông Nam Bộ... là những thông tin thị trường hôm nay.

Ô tô lắp ráp trong nước "rơi tự do"

Báo cáo của Tổng cục Thống kê mới công bố cho thấy, trong tháng 5 vừa qua, ước tính có khoảng 37.000 chiếc ô tô mới được bổ sung cho thị trường Việt Nam, bao gồm cả xe nhập khẩu và xe sản xuất trong nước, tiếp tục giảm 4,5% so với tháng trước đó.

Trong đó, lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam ước đạt 10.000 xe trong tháng 5, với tổng giá trị kim ngạch 270 triệu USD. Đây là số lượng xe nhập khẩu thấp nhất kể từ đầu năm 2023 đến nay.

So với con số 12.323 chiếc và giá trị kim ngạch 288 triệu USD của tháng 4 (theo báo cáo của Tổng cục Hải quan), xe nhập khẩu giảm tới 18,9% về lượng và giảm 6,3% về giá trị. Còn so với cùng kỳ năm 2022, lượng xe nhập khẩu trong tháng 5 vừa qua cũng giảm mạnh 27,9% về lượng và 25,9% về giá trị.

5 tháng đầu năm 2023, ô tô nhập khẩu về Việt Nam ước đạt tổng cộng 64.344 chiếc với tổng giá trị kim ngạch là 1.482 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2022, xe nhập khẩu vẫn tăng 26,7% về lượng và 16,4% về giá trị.

Không chỉ ô tô nhập khẩu, mà lượng xe sản xuất, lắp ráp trong nước cũng giảm trong tháng vừa qua. Lượng xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tháng 5/2023 ước đạt 27.000 chiếc, tăng nhẹ 2,2% so với tháng 4 (với 26.400 chiếc) nhưng chỉ bằng 67,4% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, tổng lượng xe ô tô được các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp trong nước ước đạt 133.600 chiếc, giảm sâu 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cùng 2 hãng xe lớn ngoài VAMA là Hyundai Thành Công và VinFast, tổng lượng ô tô tiêu thụ trên toàn thị trường tháng 4/2023 chỉ đạt 30.799 chiếc, giảm 16,2% so với tháng trước đó và tụt sâu đến 40,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện số liệu bán hàng ô tô tháng 5 chưa được tổng hợp song theo nhận định, khả năng phục hồi là không nhiều.

Giá phân bón có thể giảm 40% trong năm nay

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt vừa đưa ra báo cáo ngành phân bón 2023. Theo đó, nguồn cung phân bón trên toàn cầu dự kiến sẽ tăng nhẹ trong năm nay và nhu cầu sử dụng cũng phục hồi nhẹ. Nguồn cung tăng nên giá phân bón các loại như phân Ure, Kali và DAP có thể giảm tới 40% so với năm 2022.

Về nguồn cung, trong năm 2022, nguồn cung phân bón bị thắt chặt do Trung Quốc và Nga đều hạn chế xuất khẩu phân bón. Tuy nhiên, đến năm 2023, cả 2 “cường quốc” về phân bón này đã dỡ bỏ, gia tăng hạn ngạch xuất khẩu phân bón. Chính vì thế, dự kiến nguồn cung phân bón năm 2023 sẽ dồi dào trên toàn cầu.

Đối với giá phân bón Kali, Ngân hàng Thế giới dự báo giá phân bón Kali trung bình năm 2023 ở mức 500 USD/tấn, giảm 40% so với năm ngoái do nguồn cung phục hồi nhanh hơn so với nhu cầu. Trong trung hạn, nguồn cung phân bón Kali trong giai đoạn 2022 – 2025 dự kiến phục hồi ở mức thấp do việc chậm trễ trong việc mở rộng công suất ở khu vực Đông Âu, chiếm khoảng 60% trong tổng nguồn cung tăng thêm trong giai đoạn trên.

Do đó, giá phân bón DAP năm 2023 được hãng nghiên cứu Fitch Rating ước tính ở mức 550 USD/tấn, giảm 39% so với cùng kỳ năm 2022.

Hiện giá phân bón được đánh giá đã xuống mức thấp nhất trong vòng 2 năm trở lại đây. Điều này giúp nông dân tích cực sản xuất trở lại sau quãng thời gian thua lỗ vì giá phân bón tăng phi mã. Tuy nhiên, giá phân bón xuống thấp tạo áp lực lớn cho các doanh nghiệp sản xuất. Chính vì thế, trong bối cảnh này, để hài hòa lợi ích giữa nhà sản xuất và người nông dân chính là bài toán tiết giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Bên cạnh đó, theo TS Phùng Hà - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Phân bón Việt Nam, cần xem xét và gỡ vướng Luật số 71/2014/QH13 (Luật Thuế 71) đề xuất đưa phân bón vào diện chịu thuế VAT. Hiện các doanh nghiệp sản xuất phân bón không được khấu trừ các chi phí VAT đã bỏ ra trong quá trình sản xuất. Thực tế này buộc các doanh nghiệp phải cộng vào giá thành sản xuất nên giá bán bị vọt lên.

Từ đó, giá thành phân bón sản xuất trong nước tăng lên từ 7-8%, điều này khiến người nông dân phải mua giá cao hơn.

Giá tiêu tiếp tục tăng tại Đông Nam Bộ

Giá tiêu hôm nay (31/5) tiếp tục tăng tại khu vực Đông Nam Bộ và giữ đà đi ngang tại khu vực Tây Nguyên.

Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay (31/5) được thu mua với mức 74.000 đồng/kg, bằng giá so với ngày hôm qua. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay cũng bằng giá ngày hôm qua ở mức 72.500 đồng/kg. Tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 72.500 đồng/kg tăng 1.000 đồng/kg. Tương tự, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu đạt 75.500 đồng/kg tiếp tục tăng thêm 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Còn tại tỉnh Bình Phước, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 74.500 đồng/kg tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Như vậy, giá tiêu trong ngày hôm nay (31/5) bật tăng ở các tỉnh, thành Đông Nam Bộ và giữ giá đi ngang tại khu vực Tây Nguyên. Với mức tăng giá tiêu đã cán mốc giá 75.500 đồng/kg. Nguyên nhân của đà tăng vẫn đến từ mối lo ngại về nguồn cung thiếu hụt.

Trên thị trường xuất khẩu, giá tiêu đen Việt Nam vẫn giữ mức giao dịch ở 3.500 USD/tấn với loại 500 g/l, loại 550 g/l mức 3.600 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 5.000 USD/tấn. Cộng đồng Hồ tiêu quốc tế (IPC) niêm yết giá tiêu đen Lampung (Indonesia) chốt tại 3.592 USD/tấn, giảm 0,03%; giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 2.950 USD/tấn; giá tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA giữ mức 4.900 USD/tấn.

Tại thị trường thế giới giảm nhẹ tại Indonesia nhưng duy trì ổn định tại các quốc gia khác. Theo đó, giá tiêu đen Lampung tại Indonesia giảm 0,11%, về mức 3.588 USD/tấn. Còn giá hạt tiêu trắng Muntok của quốc gia này đang giảm 0,1%, ở mức 6.103 USD/tấn. Giá tiêu đen Kuching ASTA của Malaysia duy trì ổn định ở mức 4.900 USD/tấn; còn hạt tiêu trắng ASTA của quốc gia này vẫn có giá 7.300 USD/tấn. Đối với thị trường Brazil, giá hạt tiêu đen ASTA 570 ở về mức 2.950 USD/tấn.

Còn tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 và 550 g/l lần lượt ở mức 3.500 và 3.600 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu ở mức 5.000 USD/tấn.

Chuyên gia nhận định rằng, nếu việc chặt tiêu để chuyển sang trồng cây ăn quả kéo dài thì có thể trong 3 năm tới nguồn cung hồ tiêu sẽ thiếu hụt. Nếu sản lượng của Việt Nam giảm sâu trong 3 năm tới do làn sóng chuyển dịch cây trồng có thể khiến nông dân thua thiệt. Với mức giá ở thời điểm hiện tại, người nông dân đã có lời. Tuy nhiên, mức hiệu quả kinh tế của cây trồng này vẫn bị đánh giá thấp hơn nhiều cây trồng khác (chẳng hạn như sầu riêng). Do đó, cây hồ tiêu vẫn chưa thể hấp dẫn người trồng tăng diện tích.

Giá cà phê trong nước ở mức 61.100 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (31/5) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đi ngang.

Cụ thể, giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng, ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà cà phê được thu mua với giá từ 60.400 - 60.500 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum đứng ở mức giá 60.800 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk, tại huyện Cư M'gar giá cà phê hiện ở mức 61.000 đồng/kg. Còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 61.100 đồng/kg.

So với cùng kỳ những tuần trước, giá cà phê ở thị trường trong nước tăng mạnh đột biến hơn 6.000 đồng/kg.

Đối với giá cà phê thế giới, giá cà phê trên 2 sàn hôm nay cùng giảm.

Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam ước tính, xuất khẩu cà phê của Việt Nam giảm 2,2% trong 5 tháng đầu năm 2023 so với 1 năm trước đó xuống 882.000 tấn. Xuất khẩu cà phê của cả nước trong tháng 5 ước đạt 165.000 tấn, trị giá 418 triệu USD.

Sản lượng niên vụ cà phê năm nay của Việt Nam cũng được dự báo giảm. Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), sản lượng niên vụ 2022 - 2023 dự kiến giảm khoảng 10 - 15% so với niên vụ 2021 - 2022 xuống khoảng 1,47 triệu tấn.

Theo chuyên gia, xuất khẩu cà phê Việt Nam đang nhận được hỗ trợ tốt từ việc giá giao dịch và nội địa duy trì ở mức cao kỷ lục để hướng tới mục tiêu duy trì kim ngạch năm 2023 ở mức 4 tỷ USD.