Kinh tế OM468 - Giống lúa triển vọng cho Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao Sản xuất lúa gạo Việt Nam đang chuyển mình theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị xuất khẩu, việc chọn lựa những giống lúa phù hợp với yêu cầu của Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao là hết sức cấp thiết. Trong số các giống mới, OM468 đang nổi lên như một ứng viên sáng giá, hội tụ đầy đủ các yếu tố về năng suất, chất lượng và chống chịu sâu bệnh.

Năng suất vượt trội, cây khỏe, bông to

OM468 là giống lúa thuần cảm ôn, được lai tạo từ tổ hợp T3HAU1/OM5451‑625, do Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long phát triển, hiện do Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed nắm giữ bản quyền sản xuất, kinh doanh. Giống đã được công nhận lưu hành tại các vùng như Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên từ năm 2024.

Với thời gian sinh trưởng ngắn, vụ Đông Xuân từ 100 - 105 ngày, vụ Hè Thu chỉ từ 95 - 100 ngày, giống lúa OM468 thích hợp cho nhiều chân đất và có thể bố trí được 3 vụ/năm.

Cây cao từ 95 - 105 cm, đẻ nhánh khỏe, cứng cây, hình dáng gọn gàng, bông to, hạt dài, vỏ trấu vàng sáng. Khối lượng 1.000 hạt đạt từ 23 - 24 gram. Trong các mô hình trình diễn tại đồng bằng sông Cửu Long, giống cho năng suất trung bình 7-8 tấn/ha, thâm canh tốt có thể đạt đến 9 tấn/ha - một con số ấn tượng trong nhóm giống lúa chất lượng cao.

Điểm nổi bật khác của giống lúa OM468 là khả năng chống chịu tốt với các loại sâu bệnh hại phổ biến và thích ứng với điều kiện khắc nghiệt. Ảnh: P.V



Kháng bệnh tốt, thích nghi rộng

Thực tế sản xuất cho thấy, giống lúa OM468 có khả năng chống chịu tốt với bệnh đạo ôn (cấp 1-3), ít nhiễm bệnh bạc lá, khả năng chống chịu rầy nâu ở cấp trung bình khá (cấp 3-5), và đặc biệt, giống lúa này có khả năng chịu mặn ở mức khá - một lợi thế lớn trong điều kiện biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn ngày càng phức tạp tại miền Tây Nam Bộ.

Tại các mô hình ở Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng, giống lúa OM468 phát triển tốt, ít sâu bệnh, bộ lá đứng, đòng to, trổ đều, tỷ lệ lép thấp. Nông dân phản ánh rằng, giống chỉ cần phun phòng bảo vệ thực vật từ 1-2 lần trong suốt vụ, chi phí phân bón, thuốc trừ sâu giảm từ 15-20% so với các giống đang canh tác phổ biến hiện nay.

Bên cạnh năng suất và khả năng chống chịu, giống lúa OM468 còn được đánh giá cao ở chất lượng hạt gạo - yếu tố then chốt để tham gia vào chuỗi giá trị lúa gạo xuất khẩu.

HTX Nông nghiệp Hùng Cường (Đồng Tháp) sản xuất lúa OM468. Ảnh: Thùy Linh



Gạo OM468 có hạt dài từ 6,76 - 6,9 mm, tỷ lệ gạo nguyên/gạo xát đạt từ 61,9 - 66,1%, hạt gạo trong, ít bạc bụng. Cơm nấu lên mềm, dẻo, vị đậm đà và có mùi thơm nhẹ, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng cả trong nước lẫn quốc tế. Hàm lượng amylose dao động ở mức 16,6 - 17,7%, cho chất lượng cơm ổn định và ngon.

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đánh giá giống lúa OM468 có thể đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của các thị trường cao cấp như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và EU, khi được đầu tư chế biến và sơ chế đúng tiêu chuẩn.

Hướng tới sản xuất quy mô lớn

Ông Trần Mạnh Báo - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ThaiBinh Seed cho biết: Nhờ những ưu điểm toàn diện, giống lúa OM468 hiện đang được nhiều địa phương tại đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ khuyến khích mở rộng diện tích. Tại Đồng Tháp, các mô hình liên kết sản xuất với doanh nghiệp đã chứng minh hiệu quả kinh tế vượt trội của OM468, với lợi nhuận cao hơn từ 10 - 15 triệu đồng/ha so với giống truyền thống.

Đặc biệt, giống lúa này đang được xem xét đưa vào nhóm giống chủ lực trong lộ trình triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì.

Với khả năng thích nghi rộng, năng suất cao, dễ quản lý dịch hại và chi phí đầu tư thấp, giống lúa OM468 là lựa chọn lý tưởng cho sản xuất tập trung, quy mô lớn, theo hướng hữu cơ, tuần hoàn, hoặc canh tác theo tiêu chuẩn GlobalGAP, VietGAP.

Giống lúa OM468 không chỉ là bước tiến mới về mặt giống cây trồng mà còn mở ra nhiều triển vọng cho nền nông nghiệp bền vững, hiện đại. Được đánh giá là “ngôi sao sáng” trong nhóm giống lúa chất lượng cao, giống lúa OM468 hứa hẹn góp phần quan trọng vào việc nâng tầm thương hiệu gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Việc phát triển, nhân rộng và đưa giống lúa vào chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ theo hướng bền vững chính là chìa khóa giúp nông dân tăng thu nhập, doanh nghiệp ổn định vùng nguyên liệu và ngành lúa gạo Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ nông sản toàn cầu.