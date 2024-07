Pháp luật

Ông Lê Thanh Vân bị khởi tố vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Thanh Vân để điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.