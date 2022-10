Ông Trần Đức Thắng làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

(Baonghean.vn) - Chiều 27/10, đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 06 của Bộ Công an đã có buổi làm việc với tỉnh Nghệ An về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án 06/CP.