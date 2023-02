Ông Troussier 'khởi động' với U22 Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ở đầu tuần làm việc đầu tiên, ông thầy P.Troussier đã công bố danh sách triệu tập U22 Việt Nam hướng tới chiến dịch bảo vệ tấm Huy chương Vàng khu vực này, cơ sở đầu tiên cho “Tầm nhìn World Cup” mà bóng đá Việt Nam đang ráo riết đặt ra và hy vọng thành công đến sớm.

Theo đó, có 41 tuyển thủ được triệu tập, 3 đội bóng chiếm kỷ lục về quân số được gọi, mỗi đội 5 người gồm Công an Hà Nội, Sông Lam Nghệ An và Hòa Bình FC, nhiều học trò cũ của ông được gọi như Duy Cương, Đình Duy (Đà Nẵng), Tuấn Tài (Viettel), Khắc Lương (Sông Lam Nghệ An), Tuấn Dương (Công an Hà Nội), Đình Sơn (Nam Định)... Hà Nội FC tuy chỉ có 4 tuyển thủ được gọi nhưng có tới 3 người từng thi đấu SEA Games 31 là Văn Chuẩn, Tiến Long và Văn Tùng…

Cũng theo đó, U22 Việt Nam sẽ đi qua hành trình 4 bước từ nay tới đầu tháng 5 để rút dần từ 41 thành viên xuống lần lượt 32, rồi 24 tuyển thủ để đi tập huấn nước ngoài. Lực lượng U22 Việt Nam sẽ còn được bổ sung từ lứa U20 sau chiến tích thi đấu tại Vòng chung kết U20 châu Á. Sự cạnh tranh vì vậy sẽ liên tục, tăng dần lên cao và nguy cơ “bật bãi” đặt ra cho gần một nửa đội hình được gọi lần đầu hay bổ sung sau đó?

Những gì ông P.Troussier phát biểu gần nhất giúp mọi người có cái nhìn ban đầu về tiêu chí tuyển chọn và sử dụng lực lượng của chiến lược gia người Pháp nức tiếng này. Đó là ông sẽ ưu tiên gọi “những cầu thủ có phong độ tốt nhất, điểm rơi tốt nhất hiện tại” “đội tuyển quốc gia không phải là câu lạc bộ, mà thu thập cầu thủ từ các câu lạc bộ”. Về chiến thuật, ông sẽ không cố định mà luôn điều chỉnh, linh hoạt theo từng đối thủ. Ông thầy người Pháp cho rằng, để hướng tới tấm vé World Cup 2026, bóng đá Việt Nam cần xây dựng lực lượng nòng cốt đủ mạnh với lứa tuổi từ 22-27 tuổi, bắt đầu từ lứa U22 và U20 sẽ phải bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games tới đây…

Như vậy, cánh cửa luôn mở ra cơ hội đối với tất cả các tài năng bóng đá, những người luôn sục sôi ý chí chiến đấu và chiến thắng, phát huy cao độ tinh thần cống hiến và lối chơi sáng tạo, thăng hoa, gắn kết, cộng đồng sức mạnh của từng tuyển thủ. Ông thầy Troussier cũng xác định bóng đá Việt phải cọ xát, thi đấu với những đội bóng mạnh hơn, khó khăn hơn để từng bước trưởng thành…

Bóng đá Việt Nam sau Vòng loại thứ 3 World Cup 2022, sau AFF Cup 2022 đặt ra bước đi mới, thay đổi để đi lên, để vươn tầm và đang đặt niềm tin vào sự dẫn dắt của ông thầy người Pháp. Những quan điểm, cách làm vừa nêu trên của ông Troussier rõ ràng là bước kế tục “nền móng” thành công do ông Park Hang-seo để lại, đồng thời có bước nâng cao, làm mới về lực lượng và mọi mặt để đáp ứng nhiệm vụ nặng nề đặt ra.

Khi đội bóng của ông Park Hang-seo liên tục thua trận trước Thái Lan, lần lượt bị các đối thủ khu vực bắt bài thì việc thay đổi, chuyển đổi là cấp thiết hơn bao giờ hết. Chu kỳ thành công 5 năm qua đã hết và chúng ta phải bắt đầu từ đầu với ông thầy mới, triết lý mới, cách làm mới, lực lượng mới…, ngoài ra không có con đường nào khác, nếu không muốn tụt sau các đối thủ.

Bước “khởi động” từ lứa U22 sẽ thi thố tài năng trên đất bạn Campuchia, từ con số 41 lần đầu được gọi để rèn luyện, va đập, tôi luyện, “cô đặc” thành đội quân thiện chiến, quyết chiến, quyết thắng ở sân chơi trẻ khu vực, bóng đá Việt sẽ từng bước xây dựng lực lượng trực tiếp phục vụ mục tiêu World Cup 2026 hay 2030. Nhiệm vụ nặng nề đang đặt lên vai ông thầy Troussier và trước hết với các tài năng trẻ, gợi nhớ về bước đi thành công vững chắc của bóng đá Nhật Bản do chính ông thầy này dẫn dắt hơn 20 năm về trước?