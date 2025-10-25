Pep Guardiola tin Nunes 53 triệu bảng tỏa sáng hậu vệ phải HLV Pep Guardiola khẳng định Matheus Nunes có đủ tố chất để trở thành hậu vệ phải hàng đầu sau những màn thể hiện ấn tượng gần đây, đồng thời cảnh báo chuyến làm khách Villa Park khi Man City đang kém Arsenal 3 điểm.

Pep đánh giá cao Nunes.

Trước thềm chuyến làm khách Aston Villa tại Ngoại hạng Anh, Pep Guardiola đặt niềm tin vào một canh bạc chiến thuật: Matheus Nunes ở vị trí hậu vệ cánh phải. Chiến lược gia của Manchester City khẳng định cầu thủ 53 triệu bảng có thể trở thành một trong những hậu vệ phải xuất sắc nhất nếu duy trì đà phát triển hiện tại.

Khoảnh khắc then chốt: vai trò mới của Matheus Nunes

Nunes gia nhập Man City từ Wolves mùa hè 2023 với mức phí 53 triệu bảng, nhưng gặp khó trong cuộc cạnh tranh ở hàng tiền vệ dày đặc. Chấn thương của Abdukodir Khusanov mở ra cơ hội để anh được thử nghiệm ở biên phải. Theo Pep, Nunes đã nắm bắt rất tốt, đặc biệt gây ấn tượng trong trận gần đây gặp Villarreal.

Trong hai hoặc ba trận gần nhất, HLV người Tây Ban Nha mô tả Nunes thi đấu “không thể tin được” – dấu hiệu của một phương án đang tiến triển nhanh, đúng thời điểm Man City cần sự linh hoạt ở các hành lang.

Phân tích chiến thuật: từ tiền vệ trụ sang hậu vệ phải

“Cậu ấy có thể trở thành một hậu vệ cánh phải phi thường,” Pep nói. Xuất phát điểm là một tiền vệ trụ, Nunes sở hữu nền tảng thể chất mạnh mẽ. Theo Guardiola, chìa khóa nằm ở sự tập trung và tư duy thi đấu: chỉ cần thay đổi nhận thức về vai trò ở biên, Nunes có thể bứt lên đẳng cấp cao ở vị trí mới.

Tố chất nổi bật ở biên phải

Pep nhấn mạnh Nunes có “những tố chất đặc biệt để chơi ở biên”. Với nền tảng thể lực và thói quen chơi bóng trong môi trường cường độ cao ở trung tuyến, việc được đẩy ra hành lang phải giúp anh phát huy khả năng tranh chấp, bao quát không gian và tham gia xây dựng lối chơi ở khu vực rộng hơn.

Yêu cầu thích ứng

Guardiola cho rằng “vấn đề bây giờ nằm ở chính Matheus”: anh cần đổi tư duy, duy trì tập trung trong các tình huống phòng ngự biên và điều chỉnh cảm nhận vị trí. Đó là những bước chuyển khó nhưng cần thiết để biến những màn trình diễn chớp nhoáng thành sự ổn định.

Thống kê và dữ kiện chính

Hạng mục Thông tin Thời điểm gia nhập Mùa hè 2023 Phí chuyển nhượng 53 triệu bảng Vị trí thử nghiệm Hậu vệ cánh phải Trận đáng chú ý gần đây Gặp Villarreal Đánh giá của HLV “Có thể trở thành một hậu vệ cánh phải phi thường” Phong độ ngắn hạn “Hai hoặc ba trận gần nhất... không thể tin được” Đối thủ sắp tới Aston Villa (Villa Park) Đánh giá đối thủ Pep đánh giá cao HLV Unai Emery; trận đấu thuộc nhóm khó khăn nhất mùa Tình hình đua vô địch Man City kém Arsenal 3 điểm

Phản ứng từ Pep Guardiola

Guardiola nhấn mạnh: “Matheus là một tiền vệ trụ với nền tảng thể chất đáng kinh ngạc và chỉ cần tập trung, cậu ấy có thể trở thành một trong những hậu vệ cánh phải xuất sắc nhất.” Ông cũng khẳng định yếu tố mấu chốt là tư duy: “Vấn đề bây giờ nằm ở chính Matheus... cậu ấy có những tố chất đặc biệt để chơi ở biên.”

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đồng thời tỏ ra thận trọng trước Villa Park: “Họ đã chơi tốt hơn chúng tôi rất nhiều trong hai lần gần nhất thi đấu tại Villa Park. Hy vọng Chủ nhật này sẽ khác.”

Tác động tới cuộc đua và triển vọng

Man City đang bám đuổi khi kém Arsenal 3 điểm. Một kết quả thuận lợi trước Aston Villa là mục tiêu bắt buộc để duy trì nhịp bám đuổi. Trong bối cảnh đó, việc Nunes nổi lên như một lựa chọn ở hậu vệ phải mở thêm phương án xoay tua cho Guardiola – đặc biệt ở giai đoạn lịch thi đấu dày.

Tuy nhiên, Pep lựa chọn cách tiếp cận thận trọng: đánh giá cao Unai Emery và những gì Aston Villa thể hiện tại Villa Park. Trọng tâm của Man City là biến những tín hiệu tích cực từ Nunes thành hiệu quả ổn định, đồng thời kiểm soát rủi ro ở trận đấu được dự báo khó khăn bậc nhất mùa giải.