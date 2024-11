Kinh tế PGBank khai trương chi nhánh mới tại Nghệ An Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) khai trương Chi nhánh Nghệ An tại TP. Vinh, Nghệ An, ngày 11/11 vừa qua.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương PGBank Chi nhánh Nghệ An. Ảnh: PV



Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Mạnh Hà - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Nghệ An, đánh giá cao nỗ lực của PGBank trong việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng và mở rộng dịch vụ tại tỉnh này, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Ông Dương Đình Hưng - Giám đốc Chi nhánh PGBank Nghệ An, cảm ơn sự ủng hộ của các cơ quan và mong muốn chi nhánh mới sẽ nằm trong top 10 ngân hàng thương mại hàng đầu tỉnh Nghệ An trong 5 năm tới; với mục tiêu đạt tổng tài sản 3.000 tỷ đồng. Chi nhánh Nghệ An hướng tới cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện và đa dạng nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Ông Nguyễn Văn Hương - Quyền Tổng Giám đốc PGBank khẳng định mục tiêu phát triển PGBank thành ngân hàng chuẩn mực quốc tế, với chất lượng dịch vụ cao và các giải pháp tài chính phù hợp nhu cầu khách hàng.

Trụ sở Chi nhánh Nghệ An nằm ở vị trí trung tâm và đông đúc, thuận tiện cho giao dịch.

Sự kiện khai trương này là một phần trong quá trình mở rộng và thay đổi nhận diện thương hiệu của PGBank, bao gồm việc khai trương nhiều chi nhánh và phòng giao dịch trên cả nước.

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) tiền thân là Ngân hàng TMCP Nông thôn Đồng Tháp Mười, được thành lập ngày 13/11/1993. Năm 2007, PGBank lần đầu tiên đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex và đã không ngừng lớn mạnh, từng bước tạo dựng được niềm tin đối với khách hàng.

Tháng 12 năm 2023 đánh dấu mốc quan trọng của PGBank khi bước vào giai đoạn chuyển mình, bứt phá mạnh mẽ với việc đổi tên thành Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển, đồng thời thay đổi nhận diện thương hiệu. PGBank hiện đang hoạt động với mạng lưới rộng khắp gồm 91 chi nhánh, phòng Giao dịch với gần 2.000 nhân viên trên cả nước.