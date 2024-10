Vietcombank chi nhánh Vinh khai trương Phòng giao dịch Nam Đàn

“

Là chi nhánh cấp I trực thuộc hệ thống Vietcombank tại địa bàn tỉnh Nghệ An, trải qua hơn 13 năm xây dựng và trưởng thành, chi nhánh Vietcombank Vinh đã từng bước vươn lên trở thành một ngân hàng có thương hiệu và uy tín tại địa bàn, với tổng tài sản sinh lời gần 14.000 tỷ đồng. Vietcombank chi nhánh Vinh hiện có 7 điểm giao dịch gồm trụ sở chi nhánh và 6 phòng giao dịch, phục vụ gần 100.000 khách hàng, hoạt động an toàn và hiệu quả, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế và an sinh xã hội của tỉnh Nghệ An trong các năm qua.