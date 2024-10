Kinh tế Bế mạc và trao giải Hội thao ngành Ngân hàng Nghệ An năm 2024 Sau 9 ngày tranh tài sôi nổi, Hội thao ngành Ngân hàng Nghệ An năm 2024 đã tìm ra được những vận động viên xuất sắc, giành thành tích cao.

Sáng 13/10, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức lễ Bế mạc và trao giải Hội thao ngành Ngân hàng Nghệ An năm 2024. Tham dự có đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An.

Ban tổ chức trao giải Nhất bộ môn bóng bàn cho các vận động viên. Ảnh: Quang An

Hội thao ngành Ngân hàng năm 2024 với chủ đề “Đoàn kết - vững mạnh cùng phát triển” có sự tham gia của hơn 950 vận động viên đến từ 41 đơn vị, cùng tranh tài ở 5 môn thi đấu gồm: bóng đá, bóng chuyền hơi, kéo co, cầu lông và bóng bàn.

Ban tổ chức trao giải Nhất môn cầu lông. Ảnh: Quang An

Các vận động viên đã tham gia thi đấu với tinh thần trung thực, cao thượng, quyết tâm, cống hiến cho khán giả những màn trình diễn đẹp mắt mang lại những cảm xúc thăng hoa và hồi hộp. Tổ trọng tài điều hành các trận đấu với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo khách quan, công minh, đúng luật.

VietcomBank chi nhánh Vinh giành cúp Vô địch môn kéo co. Ảnh: Quang An

Trải qua 9 ngày thi đấu sôi nổi, hào hứng, nhiệt tình, hội thao ngành Ngân hàng Nghệ An năm 2024 đã kết thúc và thành công tốt đẹp, tìm ra các vận động viên có thành tích xuất sắc trong từng bộ môn.

Cụ thể, đối với bộ môn bóng bàn, các vận động viên giành giải Nhất đến từ Ngân hàng TMCP Bắc Á, Eximbank - Chi nhánh Vinh; Vietcombank Chi nhánh Nghệ An, Ngân hàng Phát triển Chi nhánh Nghệ An.

Đối với bộ môn cầu lông, các vận động viên giành giải Nhất trao cho các vận động viên đến từ Vietinbank Chi nhánh Cửa Lò; Agribank Chi nhánh Tây Nghệ An; Bảo hiểm tiền gửi Khu vực Bắc Trung Bộ.

Agribank Chi nhánh Tây Nghệ An giành cúp Vô địch môn bóng chuyền hơi. Ảnh: Quang An

Đối với bộ môn kéo co, cúp Vô địch thuộc về ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Vinh.

Đối với bộ môn bóng chuyền hơi, cúp Vô địch thuộc về ngân hàng Agribank Chi nhánh Tây Nghệ An.

Đối với bộ môn bóng đá nam, cúp Vô địch thuộc về ACB Chi nhánh Nghệ An.

Ngân hàng ACB Chi nhánh Nghệ An giành cúp Vô địch môn bóng đá nam. Ảnh: Quang An

Các vận động viên xuất sắc được nhận các giải thưởng cá nhân. Ảnh: Quang An

Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn. Ảnh: Quang An

Ban tổ chức cũng đã trao giải Nhất toàn đoàn cho Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Vinh; Nhì toàn đoàn cho BIDV - Chi nhánh Nghệ An và giải Ba toàn đoàn cho Eximbank - Chi nhánh Vinh. Các vận động viên xuất sắc cũng nhận được giải thưởng cá nhân tại hội thao lần này.

Đây là một trong những hoạt động chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam và thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị.