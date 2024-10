Ngành Ngân hàng Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ về huy động nguồn vốn

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An, ngành Ngân hàng Nghệ An đang dẫn đầu về kết quả hoạt động trong khu vực Bắc Trung Bộ với kết quả đến 30/9/2024, nguồn vốn huy động ước đạt 256.856 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 10,55% (+24.512 tỷ đồng). Tổng dư nợ toàn địa bàn ước đạt 316.849 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 7,1% (+21.070 tỷ đồng), cao hơn so với mức tăng cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước tăng 5%).

Đồ họa: Hữu Quân

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An cho hay: Thời gian qua, các tổ chức tín dụng trên địa bàn Nghệ An tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành đối với hoạt động tiền tệ, tín dụng và ngân hàng trên địa bàn; duy trì hoạt động ổn định, an toàn, đóng góp có hiệu quả vào việc hỗ trợ, phục hồi tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong 9 tháng năm 2024, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tăng cường huy động vốn và mở rộng đầu tư tín dụng an toàn, hiệu quả, bền vững; tiếp tục đẩy mạnh chương trình cho vay đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách; tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng và thực hiện tốt công tác tái cơ cấu và xử lý nợ xấu.

Giao dịch tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An. Ảnh: Thu Huyền

Tiếp tục triển khai thực hiện cho vay hỗ trợ đối với các lĩnh vực ưu tiên như cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn; vay khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao nông nghiệp sạch và các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tín dụng đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn luôn được ngành Ngân hàng Nghệ An quan tâm và đẩy mạnh. Dư nợ cho vay đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội chiếm 4% tổng dư nợ toàn địa bàn.

Chỉ đạo, đôn đốc, đẩy mạnh tái cơ cấu các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, quản lý hoạt động Quỹ Tín dụng nhân dân. Theo dõi chặt chẽ tiến độ xử lý nợ xấu trên địa bàn và tăng cường giám sát đối với các đơn vị có nợ xấu trên 3%, các đơn vị có tiềm ẩn rủi ro trong hoạt động. Đến 30/9/2024, nợ xấu của các ngân hàng trên địa bàn ước là 6.140 tỷ đồng, chiếm 1,94% trên tổng dư nợ.

Bên cạnh đó, ngành Ngân hàng tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số; phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An thực hiện kế hoạch triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua thanh toán không dùng tiền mặt. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh thanh toán học phí, viện phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...