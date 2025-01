Pháp luật Phá trường gà ngày mùng 2 Tết, tóm 72 con bạc, thu giữ gần nửa tỷ đồng Chiều 30/1, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa triệt phá sòng bạc quy mô lớn dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu do Trần Quốc Tiên (ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) cầm đầu.

Qua công tác nghiệp vụ, lúc 12h45' ngày 30/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh và Công an huyện Gò Dầu đột kích trường gà và lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền, tại ấp Rỗng Tượng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu.

Các đối tượng bị bắt giữ tại hiện trường. Ảnh: CAND

Tại hiện trường, Công an thu giữ tang vật gồm: 488 triệu đồng, 1 ô tô, 140 xe máy, dụng cụ lắc tài xỉu, 25 con gà và nhiều tài liệu, chứng cứ khác có liên quan. Cơ quan Công an đã bắt giữ và mời làm việc 72 đối tượng liên quan.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: CAND

Qua điều tra, các đối tượng bước đầu khai nhận sòng bạc trên do Tiên cầm đầu, thu hút hàng chục con bạc đến sát phạt.