Quốc tế Phái đoàn của Mỹ và Nga sẽ gặp nhau ngày mai (18/2) Theo trang tin Axios, các đại diện cấp cao của Mỹ và Nga sẽ bàn thảo về công tác chuẩn bị cho cuộc gặp Mỹ và Nga sẽ gặp nhau tại Ả Rập Xê Út vào ngày 18/2 để thảo luận về Ukraine.

Ảnh minh hoạ: TASS

TASS ngày 17/2 cho biết, Axios dẫn nguồn giấu tên đưa tin, một cuộc gặp giữa các phái đoàn của Mỹ và Nga về việc giải quyết khủng hoảng Ukraine sẽ diễn ra tại Saudi Arabia vào ngày 18/2.

Theo trang tin này, các đại diện cấp cao của hai nước cũng sẽ thảo luận về công tác chuẩn bị cho cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trước đó, đặc phái viên của ông Trump tại Trung Đông, Steve Witkoff cho biết, ông lên đường tới Saudi Arabia vào tối 16/2 để tham gia phái đoàn Mỹ đàm phán với Nga và kỳ vọng sẽ đạt được tiến triển đáng kể trong việc giải quyết cuộc xung đột Ukraine.

Hãng tin Bloomberg cũng đưa tin rằng, Cố vấn An ninh Quốc gia của ông Trump, ông Mike Waltz, sẽ tham dự cuộc gặp.

Ngày 12/2, các nhà lãnh đạo của Nga và Mỹ đã có cuộc điện đàm, trong đó, thảo luận về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine, bàn về các quan hệ song phương và một số vấn đề khác. Hai bên nhất trí duy trì liên lạc và tổ chức một cuộc gặp trực tiếp.

Cũng theo TASS, hãng tin CNN dẫn các nguồn tin riêng cho biết, Saudi Arabia không chỉ cung cấp địa điểm tổ chức các cuộc trao đổi, thảo luận giữa các quan chức của Nga và Mỹ, mà còn dự định đóng vai trò trung gian.

Kênh truyền hình này đưa tin rằng, cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 18/2, phái đoàn Saudi Arabia do Cố vấn An ninh Quốc gia của nước này dẫn đầu. Đại diện phía Mỹ gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz và Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff. Một quan chức Ukraine giấu tên nói với CNN rằng, Kiev sẽ không có đại diện tại các cuộc đàm phán này.

CNN nhấn mạnh rằng, Saudi Arabia đóng vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của chính quyền Trump. Đặc biệt, Thái tử kiêm Thủ tướng Saudi Arabia Mohammed bin Salman đã góp phần thúc đẩy việc thả tự do công dân Mỹ Marc Fogel, người từng bị Nga kết án tù vì tội buôn lậu ma túy.