Phái đoàn đàm phán Mỹ, Trung Quốc đạt thỏa thuận khung về thương mại

Phan An (TTXVN) 27/10/2025 06:45

Ngày 26/10, các quan chức kinh tế hàng đầu của Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí về một thỏa thuận khung cho vấn đề thương mại giữa hai nước, đồng thời Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ lạc quan về khả năng sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong những ngày tới.

Trưởng phái đoàn Trung Quốc, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Hà Lập Phong (phải) và Trưởng phái đoàn Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent chụp ảnh chung trước cuộc tham vấn kinh tế và thương mại song phương ở Kuala Lumpur, Malaysia ngày 25/10/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và đại diện Thương mại Jamieson Greer đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và nhà đàm phán thương mại hàng đầu Lý Thành Cương bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia trong vòng thảo luận trực tiếp thứ năm giữa hai bên kể từ tháng 5 vừa qua.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Bessent xác nhận hai bên đã đạt được đồng thuận cơ bản về một thỏa thuận sơ bộ "rất thành công" để các nhà lãnh đạo hai nước thảo luận vào ngày 30/10 tới. Theo người đứng đầu ngành tài chính Mỹ, với thỏa thuận này, Trung Quốc có thể sẽ hoãn việc siết chặt kiểm soát xuất khẩu khoáng sản đất hiếm và nam châm, đồng thời tránh được mức thuế quan mới 100% mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo áp đặt với hàng hóa Trung Quốc kể từ ngày 1/11.

Cũng theo ông Bessent, Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ thảo luận về việc Trung Quốc mua đậu nành và nông sản của Mỹ, bên cạnh các biện pháp nhằm đạt cân bằng thương mại tốt hơn và giải quyết cuộc khủng hoảng fentanyl của Mỹ.

Về phần mình, ông Lý Thành Cương cũng cho biết, hai bên đã đạt được "đồng thuận sơ bộ" và sẽ tiếp tục các quy trình phê duyệt nội bộ ở mỗi nước.

Tổng thống Trump hiện đang có mặt tại Malaysia để tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47, điểm dừng chân đầu tiên của ông trong chuyến công du châu Á kéo dài 5 ngày, trong đó, dự kiến sẽ có cuộc gặp trực tiếp với ông Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào ngày 30/10. Trong một tuyên bố về cuộc gặp sắp tới, Tổng thống Trump bày tỏ lạc quan "sẽ đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc".

      Phái đoàn đàm phán Mỹ, Trung Quốc đạt thỏa thuận khung về thương mại

