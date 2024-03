Phân cấp UBND một số tỉnh làm cơ quan chủ quản đầu tư dự án đường bộ.

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An giao ban với các cơ quan, đơn vị trong khối Nội chính; Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An họp phiên thường kỳ; Nghệ An giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt 95,04%... là những nội dung đăng tải trong ngày.