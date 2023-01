Trên cơ sở kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh có điều kiện được phục hồi, phát triển rõ nét. Đến hết năm 2022, có 27/28 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 9,08%/KH 8,5-9,5%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và đứng thứ 22 cả nước và cao hơn so với năm 2021. Thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 20.370 tỷ đồng, vượt 35,6% so với dự toán HĐND tỉnh giao, là năm đầu tiên vượt mốc 20.000 tỷ đồng, đứng thứ 17/63 địa phương trong cả nước. Kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt gần 3,7 tỷ USD, riêng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2,49 tỷ USD, là năm thứ 2 liên tiếp vượt xa mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến năm 2025 là 1,765 tỷ USD.

Điểm nổi bật nhất trong phát triển kinh tế của Nghệ An là kết quả thu hút đầu tư. So với các năm trước, kết quả thu hút đầu tư trong năm 2022 đã có sự chuyển biến tích cực, tăng cả về quy mô, số lượng và chất lượng dự án, nhất là các dự án FDI. Tính đến ngày 30/11/2022, tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt gần 42.000 tỷ đồng, tăng 49,16% so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt, lần đầu tiên Nghệ An lọt vào nhóm 10 địa phương thu hút vốn FDI cao nhất cả nước, với tổng vốn đăng ký 945 triệu USD. Lũy kế đến nay, Nghệ An đã thu hút được 115 dự án FDI thuộc 14 quốc gia, vùng lãnh thổ, với tổng số vốn đăng ký gần 2,5 tỷ USD. Tỉnh cũng đã tập trung thực hiện và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chính trị quan trọng, như: Các nội dung trình Ban Chỉ đạo Trung ương phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị; Hoàn thành công tác thẩm định Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hiện đang hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.