Pháp luật Phạt 80 triệu đồng cơ sở hải sản ở Quỳnh Lưu vì không thực hiện đình chỉ hoạt động Công ty TNHH Chế biến hải sản Long Hải đã vi phạm hành chính khi không thực hiện nghiêm túc quyết định đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Ngày 6/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Chế biến hải sản Long Hải (địa chỉ tại xóm 1, xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu).

Theo Quyết định, Công ty TNHH Chế biến hải sản Long Hải đã vi phạm hành chính khi không thực hiện nghiêm túc quyết định đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Cụ thể, công ty đã không tuân thủ Quyết định số 2610/QĐĐC – PC07 ngày 14/8/2023 của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Công an tỉnh Nghệ An về việc đình chỉ hoạt động của cơ sở. Vi phạm này được xác định vi phạm Khoản 4, Điều 30 của Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

Với hành vi này, Công ty TNHH Chế biến hải sản Long Hải bị phạt tiền 80 triệu đồng.