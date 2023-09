Phát hiện xe tải vận chuyển xúc xích, cánh gà, chân gà... không rõ nguồn gốc xuất xứ

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Theo thông tin ban đầu, sáng 18/9, tại Km433+70m trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận huyện Diễn Châu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường chủ trì phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) đã yêu cầu dừng, kiểm tra xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 50H-114.90 kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 51R-236.64 do lái xe Phạm Anh Quang (SN 1991) trú tại xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định điều khiển di chuyển từ tỉnh Lào Cai đi vào thành phố Hồ Chí Minh.

Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Cao Loan

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 657 thùng bánh kẹo, 42 thùng xúc xích, 11 thùng cánh gà, 06 thùng chân gà, 186 gói táo đỏ nhãn hiệu nước ngoài, tổng trị giá khoảng 400 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng trên.

Mặt hàng xúc xích không rõ nguồn gốc. Ảnh: MInh Khôi

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã bàn giao toàn bộ tang vật và phương tiện vi phạm cho Cục Quản lý thị trường Nghệ An xử lý theo quy định của pháp luật./.