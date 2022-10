Phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia lễ hội Đền ông Hoàng Mười

Trong lòng nhân dân, ông Hoàng Mười là một “đức thánh minh” trong hàng các ông quan Hoàng của tín ngưỡng Đạo Mẫu, được nhiều người ngưỡng mộ và được thờ ở nhiều địa phương trong nước. Tuy nhiên, những nơi thờ Tứ Phủ theo Đạo mẫu đều thờ ông Hoàng Mười, nhưng chỉ là phối thờ. Còn đền thờ chính là tại xã Hưng Thịnh (Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An), đền còn có tên là đền Xuân Am (theo địa danh làng Xuân Am) hay Mỏ Hạc Linh Từ (theo địa hình thế đất, núi, sông của thuyết phong thủy).

Đền thờ ông Hoàng Mười nằm ở vị trí cảnh quan đẹp, sơn thủy hữu tình. Trước mặt đền (hướng Nam) là dòng Lam giang như một dải lụa xanh trải rộng, thuyền bè tấp nập ngược xuôi; quanh đền là sông Cồn Mộc uốn khúc, ôm ấp, hai bên bờ sông là những đồng lúa bát ngát, xanh tươi. Phía sau, bên kia sông Cồn Mộc là núi Kỳ Lân, núi Dũng Quyết và Phượng Hoàng Trung Đô với những dấu tích lịch sử, những rừng thông, bạch đàn bạt ngàn tươi tốt.

Ngoài cảnh đẹp kỳ thú, từ lâu, đền đã nổi tiếng linh thiêng với nhân vật thờ chính là ông Hoàng Mười, ngoài ra còn phối thờ các vị Song Đồng Ngọc Nữ; vị Quốc công Thái bảo Phúc Quận Công; Phụ Quốc Thượng tướng quân Nguyễn Duy Lạc.