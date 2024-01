Phát huy tốt mạng lưới cộng tác viên đáp ứng yêu cầu của báo chí đa phương tiện

Tờ Nghệ An điện tử tiếp tục giữ vị trí hàng đầu trong hệ thống báo đảng địa phương của cả nước, đáp ứng yêu cầu xu thế báo chí đa phương tiện với các tính năng mới, hiện đại, các chuyên mục mới hấp dẫn. Đặc biệt, Báo đã ra mắt chuyên mục short video nhằm đáp ứng xu hướng nghe, xem, trải nghiệm video ngắn của độc giả; nâng cấp phiên bản CMS mới hiện đại, tiện ích, thân thiện người dùng. Các kênh Báo Nghệ An trên nền tảng số (Trang Fanpage Báo Nghệ An; kênh Truyền hình Báo Nghệ An; kênh YouTube Báo Nghệ An; kênh Thể thao Báo Nghệ An; kênh TikTok Báo Nghệ An…) được phát triển mạnh mẽ với quan điểm “ở đâu có người Nghệ ở đó có Báo Nghệ An”.

Cùng với việc sử dụng các tính năng, công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác xuất bản và phân phối nội dung, báo Nghệ An điện tử tiếp tục ứng dụng các dạng thức hiển thị hiện đại trên phiên bản mới như báo nói tự động, đọc báo in, Podcast, E-Magazine, bổ sung ngôn ngữ tiếng Anh… trở thành những công cụ truyền thông hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng, phù hợp với xu hướng hội nhập sâu rộng hiện nay.