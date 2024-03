Phát huy truyền thống, Công an Nghệ An nỗ lực vì sự bình yên của nhân dân, góp phần vào sự phát triển của tỉnh nhà

P.V: Ngày 07/02/2024, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an tỉnh Nghệ An. Đây không chỉ là niềm vinh dự của Công an tỉnh Nghệ An, mà còn là niềm vinh dự của tỉnh nhà. Xin đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá về kết quả hoạt động của lực lượng Công an tỉnh nhà thời gian qua, đặc biệt trong những năm gần đây?

Đồng chí Nguyễn Đức Trung: Phát huy truyền thống quê hương Xô viết Anh hùng, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An ngay từ khi ra đời đã luôn tiên phong, đi đầu trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đạt nhiều thành tích xuất sắc, tô thắm thêm trang sử vẻ vang của quê hương Nghệ An và lực lượng Công an nhân dân. Từ tiền thân là các đội “Tự vệ đỏ”, “Xích vệ đỏ” được thành lập trong cao trào Cách mạng Xô viết Nghệ Tĩnh năm 1930 – 1931, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An có nhiều đóng góp to lớn trong bảo vệ chính quyền cách mạng và 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự đùm bọc, thương yêu, giúp đỡ của Nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An luôn phát huy tinh thần cách mạng trong sáng, mưu trí, dũng cảm, đoàn kết, lập nhiều thành tích, chiến công, đập tan mọi âm mưu của các thế lực thù địch và hoạt động của các loại tội phạm, góp phần quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.