Phát huy vai trò, trách nhiệm của người làm báo Đảng trên quê hương Bác Hồ kính yêu

Đến năm 2018, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức Giải Báo chí viết về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) tỉnh Nghệ An hàng năm. Từ đó, Ban Biên tập Báo Nghệ An đã cử các phóng viên cứng tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ “Báo chí viết về xây dựng Đảng” do Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức.

Hàng năm, Báo Nghệ An cũng chủ động mời các chuyên gia, các nhà báo giỏi trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, về trao đổi kinh nghiệm, tập huấn cho đội ngũ phóng viên trong tòa soạn; giao Chi hội Nhà báo Báo Nghệ An phối hợp với các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch, triển khai các tác phẩm tham dự giải đa dạng về thể loại, phong phú về chủ đề và hình thức thể hiện, nội dung bám sát những vấn đề thời sự, phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh Nghệ An và toàn quốc.