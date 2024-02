Phóng viên: Theo giáo sư, làm thế nào để phát huy vốn con người và vốn xã hội để thực hiện mục tiêu “Xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ” như Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã đề ra?

GS.TS. Nguyễn Tuấn Anh: Như đã đề cập ở trên, Nghệ An thực sự có tiềm năng to lớn về vốn con người và vốn xã hội. Điều quan trọng là vốn xã hội và vốn con người của Nghệ An phải luôn được tạo dựng, duy trì và phát triển. Nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới đã nhấn mạnh rằng muốn tạo dựng, duy trì, phát triển vốn con người và vốn xã hội thì phải có những chiến lược ngắn hạn và dài hạn phù hợp. Vì vậy, Nghệ An cần tiếp tục nhấn mạnh việc phát triển vốn con người là đột phá chiến lược trong chính sách phát triển của tỉnh. Từ chính sách đến thực tế tổ chức thực hiện chính sách phát triển của tỉnh, vốn con người phải được khẳng định là yếu tố quyết định quá trình đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát huy lợi thế cạnh tranh để bảo đảm Nghệ An phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững. Bên cạnh vốn con người, vốn xã hội cũng phải được đặc biệt coi trọng trong quá trình phát triển hiện nay và thời gian tới của Nghệ An. Tạo dựng, duy trì, phát triển vốn xã hội cần được coi là chính sách ưu tiên trong quá trình phát triển của Nghệ An. Việc phát triển vốn xã hội của Nghệ An không chỉ giới hạn ở vốn xã hội co cụm trong phạm vi Nghệ An mà cần đặc biệt chú trọng tạo dựng, duy trì, phát triển vốn xã hội vượt ra bên ngoài ranh giới của địa phương, biên giới quốc gia, vươn ra toàn cầu. Trên thực tế, người xứ Nghệ sinh sống, học tập làm việc, cống hiến ở khắp mọi miền Tổ quốc và nhiều quốc gia trên thế giới. Đây là cơ sở quan trọng của việc tạo dựng, duy trì, phát triển vốn con người và vốn xã hội của Nghệ An.