Phát triển bản làng, vững vàng biên giới

Nghệ An có đường biên giới dài 468,281 km, tiếp giáp với 3 tỉnh của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đời sống người dân ở khu vực biên giới còn nhiều khó khăn, chủ yếu tự cung, tự cấp, canh tác theo phương pháp truyền thống. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao (chiếm 50,7%), trong đó có 11.869 hộ nghèo (chiếm 37%); 5.722 hộ cận nghèo (chiếm 17,8%). Có 1.975 hộ không có đất sản xuất; 1.205 hộ đang ở nhà tranh, tre. Với truyền thống tương thân, tương ái, gắn bó mật thiết với đồng bào, thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với nhân dân; triển khai nhiều mô hình, chương trình an sinh xã hội giúp người dân khu vực biên giới phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cuộc sống ngày càng tiến bộ ... Người dân luôn khắc ghi nghĩa tình của các cán bộ, chiến sĩ biên phòng, quyết tâm cùng các anh bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.