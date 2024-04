Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Hay làng nghề sản xuất nước mắm truyền thống Tân An, xã An Hòa hiện có khoảng 80 hộ sản xuất, trong đó có trên 20 hộ có quy mô lớn. Mỗi năm làng nghề sản xuất ra từ 600.000 lít nước mắm các loại, doanh thu đạt hơn 3 tỷ đồng. Ông Dương Hà Nam – chủ cơ sở nước mắm ở làng nghề cho biết: Bình quân mỗi năm, gia đình sản xuất và cung cấp ra thị trường khoảng trên 15.000 lít nước mắm tương đương hơn 30 tấn cá nguyên liệu. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, gia đình đóng chai lọ đựng nước mắm bằng thủy tinh để thay thế bằng chai nhựa; đồng thời đưa ra nhiều mẫu mã đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng. Nhờ đầu tư công nghệ, thay đổi mẫu mã đẹp mắt, bắt nhịp nhanh với nhu cầu của thị trường, sản phẩm nước mắm của gia đình ngày càng nhận được sự quan tâm và đón nhận của khách hàng.

Năm 2017, Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học – Công nghệ đã công bố và trao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nước mắm truyền thống Tân An, xã An Hòa. Từ đó đến nay, thương hiệu nước mắm truyền thống Tân An ngày càng được khách hàng nhiều nơi biết đến, nhờ đó sản lượng nước mắm cung cấp ra thị trường tăng lên rõ rệt, thu nhập của người dân được nâng cao. Bình quân mỗi lao động có mức thu nhập 5 – 7 triệu đồng/người/tháng. Đây cũng là điều kiện để bà con quảng bá thương hiệu, góp phần khẳng định thương hiệu cũng như chất lượng nước mắm mà làng nghề Tân An đã nhiều năm xây dựng.