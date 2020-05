Phê ma túy, dùng dao dọa tự tử rồi cướp xe máy người đi đường

Ngày 29/5, Công an huyện Yên Thành cho biết, đơn vị này ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Văn Hà (SN 1992), trú tại xóm Tân An, xã Hồng Thành, huyện Yên Thành về tội “Cướp tài sản”.

Trước đó, ngày 17/4, bà Trịnh Thị Hiền (SN 1961), trú tại xóm Tân An, xã Hồng Thành báo tin cho Công an xã này về việc con trai bà là Vương Văn Hà đang phê ma túy, hung hăng đập phá tài sản trong nhà. Nhận được tin báo, tổ công tác của Công an xã Hồng Thành tiếp cận hiện trường gia đình bà Hiền và mời Hà lên trụ sở UBND xã để làm việc nhưng Hà không hợp tác, hắn còn dùng dao tự cứa vào tay mình dọa tự tử để không ai dám tiếp cận.