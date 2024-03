‘Phép màu’ ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

Là một người thường xuyên đồng hành với các chương trình hỗ trợ bệnh nhân của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, một nhà tài trợ giấu tên chia sẻ: “Tôi biết đến các chương trình công tác xã hội của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An trong một lần gặp gỡ bác sĩ Hướng tại Đà Nẵng. Sau khi nghe bác sĩ Hướng chia sẻ, tôi quyết định gửi bác sĩ 50 triệu đồng để hỗ trợ bệnh nhân. Tuy nhiên, bác sĩ Hướng từ chối nhận thay và thuyết phục tôi tự đến trao cho các bệnh nhân vì bệnh viện chỉ làm nhịp cầu kết nối thôi. Sau khi có dịp trở về quê hương Nghệ An, trực tiếp chứng kiến cách làm việc thật tâm, trách nhiệm của các y, bác sĩ, trực tiếp thấy đời sống thiếu thốn của bệnh nhân ở đây, tôi quyết định nâng mức hỗ trợ lên 100 triệu đồng. Tôi cũng được biết, rất nhiều bệnh nhân sau khi điều trị khỏi bệnh đã quay lại viện hỗ trợ cho các bệnh nhân khác điều trị. Tình yêu thương, sự tử tế của những người làm công tác xã hội bệnh viện đã tạo nên những phép màu, lan tỏa sự tử tế, giúp nhiều bệnh nhân có cơ hội điều trị, chiến thắng bệnh tật”.