Phép thử sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine

Tin mới

Các em học sinh ở Đô Lương bị ngộ độc sau khi ăn sữa chua do nhà trường tự ủ (Baonghean.vn) - Trong quá trình chế biến, sữa chua được ủ và bảo quản ở nhiệt độ thường, không bảo quản sữa chua trong ngăn mát tủ lạnh.

Truy tìm 2 đối tượng nghi vấn gây án trong vụ giết người ở Hưng Nguyên (Baonghean.vn) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định truy tìm 2 đối tượng nghi vấn gây án trong vụ giết người xảy ra ngày 8/5/2023 tại huyện Hưng Nguyên.

Huấn luyện viên Philippe Troussier sử dụng chiến thuật nào khi gặp U22 Thái Lan? (Baonghean.vn) - Với việc U22 Malaysia tuyên bố hùng hồn nhưng thực chiến thua cả 2 trận trước U22 Thái Lan và U22 Việt Nam, phân ngôi của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 chỉ phải chờ kết quả của “trận chung kết lượt đi” giữa 2 đội bóng mạnh nhất bảng đấu như thường lệ.

Liệu Mỹ có áp lệnh trừng phạt với Trung Quốc khắc nghiệt như với Nga? (Baonghean.vn) - Sự khác biệt ở chỗ, Trung Quốc không chỉ là mối đe doạ đối với nền kinh tế phương tây, mà còn là bên trao giá trị lớn. Tỷ trọng thương mại giữa Mỹ và Nga không có nhiều "dấu ấn", ngay cả trước khi chiến dịch quân sự đặc biệt diễn ra.

Quy định chi tiết các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2030 (Baonghean.vn) - Từ ngày 9 - 12/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên 23 cho ý kiến và thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023 - 2030.

Lừa bán đất, lên mạng mua sổ đỏ giao cho khách hàng (Baonghean.vn)- Sau khi nhận cọc tiền bán đất, Quang lên mạng xã hội đặt mua Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được làm giả để bán cho bị hại.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kỷ niệm 15 năm thành lập thị xã Thái Hòa (Baonghean.vn) - Tối 9/5, Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập thị xã Thái Hòa (10/5/2008 – 10/5/2023) được tổ chức trang trọng, thu hút đông đảo đại biểu và nhân dân tham gia.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà: Tinh giản biên chế nhưng phải giữ cán bộ ở lại khu vực công Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ nhiều trăn trở về việc tinh giản biên chế cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, chất lượng trong thời gian tới.

Lấy mẫu sữa chua tìm nguyên nhân ngộ độc trong trường mầm non ở Đô Lương (Baonghean.vn) - Rạng sáng ngày 10/5, bác sĩ Phạm Ngọc Quy – Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An thông tin, số trẻ bị ở Trường Mầm non xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương là 76 cháu.

Lý do NSND Lê Khanh trở lại phim giờ vàng VTV Sau nhiều dự án điện ảnh ở phía Nam, NSND Lê Khanh bày tỏ đã đến lúc cô quay về "ngôi nhà" phim truyền hình của mình.

Giá tiêu tiến gần mốc 80.000 đồng/kg; Giá xăng dầu tiếp tục giảm (Baonghean.vn) - Thông tin thị trường hôm nay 10/5, tiếp đà tăng, giá tiêu tiến gần mốc 80.000 đồng/kg; Giá cà phê trong nước cán mốc 53.900 đồng/kg; Giá xăng dầu tiếp tục giảm...

Bàn giao đưa vào sử dụng tuyến đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền (Kỳ Sơn) (Baonghean.vn) - Nghệ An vừa bàn giao đưa vào sử dụng tuyến đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền huyện Kỳ Sơn, góp phần bảo vệ an ninh biên giới, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Vì mâu thuẫn trên mạng, nam sinh lớp 12 đâm bạn tử vong Do bị một nhóm chặn đánh vì mâu thuẫn trên mạng, Nguyễn Phú Cường, học sinh lớp 12 lấy một thanh kim loại tự chế dài khoảng 13cm chống trả, hậu quả làm Đỗ Hoàng Anh Phúc tử vong.

Thời tiết Nghệ An hôm nay: Cảnh báo mưa to, lốc sét, gió giật mạnh (Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nén rãnh áp thấp nên từ ngày 11-12/5, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h.

Báo Malaysia mỉa mai tiền đạo U22 Việt Nam diễn trò khiến 2 cầu thủ đội nhà bị đuổi; Messi ký hợp đồng 'siêu khủng' (Baonghean.vn) - Báo Malaysia mỉa mai tiền đạo U22 Việt Nam diễn trò khiến 2 cầu thủ đội nhà bị đuổi; Messi ký hợp đồng "siêu khủng"; De Bruyne tỏa sáng giúp Man City thoát thua Real Madrid... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Huyện Nghĩa Đàn 15 năm vượt khó, tạo đà cho chặng đường phát triển mới (Baonghean.vn) - 15 năm qua, tính từ thời điểm điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách huyện Nghĩa Đàn để thành lập thị xã Thái Hòa, là một thời kỳ đổi mới, phát triển mạnh mẽ của huyện Nghĩa Đàn.

Tuyển nữ Việt Nam vào bán kết SEA Games 32 (Baonghean.vn)- Đội tuyển nữ Việt Nam thua Philippines 1-2 nhưng vẫn đứng đầu bảng và giành quyền vào bán kết SEA Games 32.

50 trẻ mầm non ở huyện Đô Lương bị ngộ độc thực phẩm (Baonghean.vn) - Trẻ bị ngộ độc đang được chăm sóc, điều trị tích cực; không xuất hiện dấu hiệu chuyển biến xấu.

Nguyễn Thị Oanh vượt thử thách, giành 2 huy chương Vàng trong 30 phút (Baonghean.vn) - Sau khi giành huy chương Vàng 1.500 m, vận động viên Nguyễn Thị Oanh tiếp tục vượt qua thử thách để về nhất ở nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật.

Xích mích tại quán nhậu, người đàn ông bị đâm tử vong (Baonghean.vn) - Vào khoảng 21h ngày 8/5, tại địa bàn xóm 1, xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên đã xảy ra vụ xích mích tại quán nhậu, khiến 1 người bị đâm tử vong.

Đọc truyện đêm khuya: Quân khu Nam Đồng (Bình Ca) - Phần I: Ngày gặp mặt (Baonghean.vn) - Bằng bút pháp hiện thực đầy mộc mạc, "Quân khu Nam Đồng" lúc làm người đọc bật cười, lúc lại khiến họ không cầm được nước mắt.

Nhiều trường công lập ở Nghệ An công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 (Baonghean.vn) - Năm nay, nhiều trường tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10. Riêng các trường ở thành phố Vinh đều tuyển thêm lớp tiên tiến chất lượng cao với hai hình thức xét tuyển theo chứng chỉ Ngoại ngữ và lấy điểm từ Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/5 (Baonghean.vn) - Ủy ban Tư pháp Quốc hội khảo sát việc chấp hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân tại Nghệ An; Tổ tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh làm việc với huyện Quỳnh Lưu; Hơn 6 tỷ đồng đăng ký thực hiện Tháng Nhân đạo... là những nội dung nổi bật trong ngày.

Nghệ An có gần 1.700 ha lúa bị đổ, ngã do mưa lớn (Baonghean.vn) - Ảnh hưởng của đợt không khí lạnh nên chiều tối ngày 7/5 đã gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An khiến gần 1.700 ha lúa bị đổ, ngã.

Loại rau được chuyên gia tuổi thọ ca ngợi Chuyên gia về tuổi thọ chia sẻ chúng ta nên ăn các loại rau họ cải hằng ngày để có thể sống lâu hạnh phúc.

Dừng đèn đỏ, ô tô con bị xe tải tông bẹp dúm (Baonghean.vn) - Vào khoảng 12 giờ trưa ngày 9/5, trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu xảy ra vụ va chạm giao thông khiến một xe ô tô con bẹp dúm.

Trả thù vì mâu thuẫn khi 'bo' cho nữ tiếp viên, 1 người tử vong Bước đầu Công an xác định 2 nhóm thanh niên vào quán hát karaoke xảy ra mâu thuẫn khi "bo" cho nữ tiếp viên dẫn đến ẩu đả. Để trả thù vì bị đánh, 1 nhóm cầm hung khí quay lại quán đâm tử vong 1 nhân viên quán…

Tổ tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An làm việc với huyện Quỳnh Lưu (Baonghean.vn) - Sáng 9/5, Tổ tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An do đồng chí Trương Đình Tuyển - nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An làm trưởng đoàn khảo sát thực tế và làm việc với huyện Quỳnh Lưu về những cơ hội, tiềm năng, thách thức của địa phương trong bối cảnh mới.