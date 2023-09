Phía sau bản án buôn ma túy ngay khi ở trong tù, 'ông trùm' kéo vợ vướng vào vòng lao lý

Người bố “sa lầy”

Sinh ra và lớn lên ở gia đình thuần nông tại xóm Quỳnh Khôi, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, từ nhỏ Nguyễn Xuân Chiến (SN 1981) đã bộc lộ bản chất thông minh, lanh lợi. Thế nhưng, Nguyễn Xuân Chiến lại không chuyên tâm học hành mà ôm mộng làm giàu. Nhận thấy đường tu chí học hành không hợp với mình, đến năm lớp 11 thì Chiến nghỉ học ở nhà đi làm kiếm tiền. Thời gian cứ thế trôi qua, Chiến cảm mến cô bạn cùng lớp là Nguyễn Thị Vinh luôn động viên chia sẻ với mình trong cuộc sống. Tình yêu học trò được vun đắp qua nhiều khó khăn nay đã đủ lớn, Chiến quyết định ngỏ lời cầu hôn và được Vinh chấp nhận.

Nguyễn Xuân Chiến tại phiên tòa. Ảnh: An Quỳnh

Về chung sống dưới một mái nhà, tuy được 2 bên nội, ngoại giúp đỡ nhưng 2 vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định nên cuộc sống còn nhiều bấp bênh. Cuộc sống vốn đã khó khăn nay lại thêm phần vất vả khi Vinh sinh liên tục 3 đứa con gái. Vốn đã chỉ đủ ăn nay thêm bao nhiêu khoản tiền phải lo cho con, Nguyễn Xuân Chiến lúc nào cũng trăn trở một mối lo trong lòng.

Chuyện gì đến phải đến, với mong muốn có tiền nhanh, sớm đổi đời nhưng lại không muốn lao động, trong một lần nghe theo bạn bè xúi giục, Chiến đã dính vào ma túy. Đồng tiền đến nhanh lại chẳng phải lao động vất vả khiến Nguyễn Xuân Chiến không mảy may suy nghĩ.

Cái giá phải trả là năm 2013, Chiến bị TAND huyện Anh Sơn xử phạt 30 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Năm 2016, Chiến mãn hạn tù, tưởng chừng như ngần đấy thời gian ở tù không vợ, không con đủ khiến Chiến chí thú làm ăn nhưng hắn lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ”.

Tháng 8/2017, Nguyễn Xuân Chiến tiếp tục bị bắt giữ vì liên quan đến một vụ mua bán ma túy. Lần này, Chiến bị tuyên phạt 19 năm tù và được chuyển đến thi hành án tại một trại giam của Bộ Công an đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên, thời gian trong tù, Chiến vẫn tỏ ra ma mãnh, sự cám dỗ của đồng tiền quá lớn khiến hắn âm mưu ấp ủ một kế hoạch táo bạo hơn.

Nghĩ trong tù là nơi gần như an toàn nhất, Nguyễn Xuân Chiến trực tiếp chỉ đạo “đệ tử” là Võ Văn Hà và vợ mình mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, trong lúc thi hành án tại Trại giam Đông Sơn (Quảng Bình), Chiến giấu và đưa được 2 chiếc điện thoại vào buồng giam. Ngay lập tức, hắn liên hệ với Trần Mỹ Chiến đặt vấn đề bán ma túy và được người này đồng ý mua mỗi lần 10 gói hồng phiến.

Sau khi liên lạc được với người bán và người mua ma túy, Chiến gọi điện về cho vợ là Nguyễn Thị Vinh nói: “Cho anh làm một chuyến này nữa?”. Sau khi biết chồng có ý định mua bán ma túy, Vinh đã khuyên can: “Án anh còn dài, giờ mình hãy tích phúc đức để sinh con trai”. Tuy nhiên, Chiến không nghe mà vẫn một mực làm theo ý của mình.

Ngày 30/7/2017, Chiến liên hệ với Võ Văn Hà đặt vấn đề đi lên Cửa khẩu Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) để đưa ma túy cho một người đàn ông Lào. Hà đồng ý, Chiến đồng thời chỉ đạo vợ là Nguyễn Thị Vinh chuẩn bị tiền cho Hà.

Ngày 30/7/2017, Chiến liên lạc với “đệ tử” Võ Văn Hà đặt vấn đề đi lên Cửa khẩu Cầu Treo, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh mua ma túy của 1 người đàn ông Lào thì được Hà đồng ý. Sau đó, Hà thuê xe ô tô đi đến điểm hẹn để lấy chiếc túi màu đen bên trong chứa hơn 2 kg ma túy tổng hợp và 1 bánh hêrôin.

Trên đường về, khi đến địa phận xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ. Khám xét nhà của Vinh và khu đất do 2 vợ chồng quản lý, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An phát hiện 1 mảnh đất mới bị đào xới, có dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, tổ trinh sát phát hiện 1 chiếc cân điện tử, 2 điện thoại di động và 1 túi potylen màu trắng bên trong chứa chất tinh thể màu nâu, 7 gói potylen màu trắng giống nhau bên trong chứa chất tinh thể màu trắng. Quá trình điều tra, Chiến khai nhận số chất tinh thể mà cơ quan chức năng thu giữ được là ma túy đá, hắn cất để bán trước khi bị Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ.

Nỗi đau của những đứa trẻ

Phiên tòa xét xử các bị cáo: Nguyễn Xuân Chiến, Võ Văn Hà và Nguyễn Thị Vinh về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” diễn ra vào cuối năm 2013 và kéo dài đến tận 5 phiên xử.

Để đảm bảo tính khách quan, HĐXX đã tách riêng từng bị cáo trong quá trình xét hỏi. Nếu như Hà thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội cũng như cáo trạng đã truy tố thì Chiến chỉ thừa nhận việc mua bán 10 gói hồng phiến và số ma túy chôn trong vườn nhà là “hàng” đợt trước chưa kịp bán. Chiến phủ nhận việc liên quan đến 1 bánh hêrôin mà lực lượng Công an thu giữ trên người Hà. Hắn cho rằng, chỉ bảo Hà đến gặp vợ mình lấy 12.000 USD, 3 triệu đồng tiền mặt và nói với vợ để “chạy án” cho mình. Chiến một mực kêu oan cho Vinh: “Vợ bị cáo không hề biết chồng đi buôn ma túy. Số tiền đưa cho Hà, cô ấy chỉ nghĩ rằng là để “chạy án” cho bị cáo”.

Trong khi đó, Vinh lại tỏ ra rất lúng túng khi nghe HĐXX xét hỏi. Vinh nói: “Bị cáo đưa tiền để Hà làm ăn. Số ma túy được chôn giấu trong vườn nhà bị cáo không hề hay biết”.

Nguyễn Thị Vinh (vợ Chiến) trả lời HĐXX. Ảnh: An Quỳnh

Tuy nhiên, đại diện VKSND Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng, cáo trạng đã truy tố đúng người, đúng tội. HĐXX sơ thẩm nhận định hồ sơ thể hiện bị cáo Vinh có biết chồng buôn ma túy và biết số tiền đưa cho Hà là để buôn ma túy, nên cáo trạng truy tố bị cáo Vinh đồng phạm với vai trò giúp sức là đúng. Căn cứ vai trò, mức độ phạm tội và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Chiến tù chung thân, Nguyễn Thị Vinh 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Từ ngày bố mẹ đi vào trại, 3 đứa con gái của Nguyễn Xuân Chiến và Nguyễn Thị Vinh được bà ngoại chăm sóc. Là người chị cả lại hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình mình, cháu L. chăm sóc em và cố gắng đỡ đần để bà bớt vất vả. Chỉ cuối năm nay, chị Vinh có lẽ được ra tù trước thời hạn vì cải tạo tốt, chị sẽ được về với các con để bù đắp khoảng thời gian các cháu thiếu thốn tình thương của cả cha và mẹ. Thế nhưng, bản án này liệu đã đủ cho Nguyễn Xuân Chiến ăn năn, hối cải. Quãng thời gian dài của cuộc đời hầu như Chiến chỉ “để dành” chìm đắm trong làn khói mê hoặc và nhận lại cái kết đắng. Đây không chỉ là bài học cho Nguyễn Xuân Chiến mà còn là bài học cho nhiều người đã và đang có ý định đổi đời bất chính nhờ ma túy…