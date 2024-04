Phía sau những ly sữa

Do công ty ngày càng phát triển nên thị trường dòng sữa TH rộng mở quy mô với tầm vóc mới. Từ trung tâm Nghĩa Đàn, TH có mặt tại các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Thanh Hóa, An Giang, Kon Tum và nước Nga. Những “vệ tinh” này đang tiếp tục làm nên thương hiệu sữa TH. Tại đây, chúng tôi chứng kiến những chi tiết hấp dẫn hơn trong công tác xây dựng, phát triển đảng viên mới. Đó là, tại Chi bộ nông nghiệp, anh Nguyễn Bá Trường – Chi ủy viên, Trưởng phòng Phát triển và thu mua ngô cho hay, hai đảng viên trẻ của Phòng nông nghiệp do làm tốt công tác dân vận tại vùng dự án trồng ngô nên việc chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng ngô, hình thành tổ liên doanh hợp tác kết hợp với sự hỗ trợ của công ty cho nông dân, giúp bà con dọc hai bờ sông Cả, sông Hiếu ở các huyện Nam Đàn, Đô Lương, Anh Sơn, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Thái Hòa, Quỳ Hợp năm 2003 bán về TH 140.000 tấn ngô, thu về 200 tỷ đồng.

Anh Trường nói: “Chi bộ Nông nghiệp có 20 đảng viên trong tổng số hơn 100 cán bộ nhân viên. Nếu số lượng đảng viên mới tăng hơn nữa, làm tốt công tác dân vận và chuyển giao khoa học kỹ thuật tốt hơn nữa kết hợp sự hỗ trợ thích hợp của công ty thì năm 2024 bà con nông dân sẽ bán về TH lượng ngô chắc chắn vượt con số 140.000 tấn”.