Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn thăm, tặng quà Tết tại huyện Quế Phong

Cũng tại xã Tri Lễ, Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh đã trao tặng số tiền 800 triệu đồng cho người nghèo của huyện Quế Phong, trong đó có 100 suất quà Tết dành cho các hộ nghèo của các xã Tri Lễ, Nậm Nhoóng từ "Quỹ vì người nghèo" của tỉnh; trao tặng 8 ngôi nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn trên địa bàn huyện.

Nhấn mạnh năm 2020 là năm quan trọng với nhiều sự kiện chính trị lớn, đòi hỏi trách nhiệm nặng nề, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn mong muốn tập thể cán bộ, đảng viên huyện Quế Phong phát huy đại đoàn kết dân tộc, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; chăm lo đời sống văn hóa, giáo dục cho người dân. Bên cạnh đó, cần chú trọng giữ vững an ninh trật tự, đẩy mạnh kết nghĩa bản - bản, nhân dân sống dọc hai bên biên giới Việt - Lào.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng năm mới Huyện ủy Quế Phong. Ảnh: Mỹ Nga

Đến thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự và Công an huyện, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn đánh giá cao vai trò đóng góp của các đơn vị lực lượng vũ trang, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn thăm và tặng quà Tết tại Công an huyện Quế Phong. Ảnh: Mỹ Nga Nhấn mạnh vai trò quan trọng trong vấn đề xây dựng và giữ vững thế trận toàn dân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn lưu ý cán bộ, chiến sỹ cần tăng cường hướng về cơ sở, gắn bó với nhân dân thông qua các hoạt động, cử cán bộ, chiến sỹ về tham gia sinh hoạt cùng dân, hỗ trợ giúp dân phát triển kinh tế, hỗ trợ hộ nghèo, cùng tham gia giữ vững an ninh và các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.