Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với người dân bản Bay, xã Nga My huyện Tương Dương

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), sáng 17/11, bản Bay, xã Nga My huyện Tương Dương tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 và đón Bằng công nhận bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trương Thiết Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Về phía huyện Tương Dương có các đồng chí: Nguyễn Văn Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lữ Văn May - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đinh Hồng Vinh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương. Cùng dự có lãnh đạo các phòng, ban của huyện Tương Dương và bà con nhân dân bản Bay, xã Nga My.

Các đại biểu về dự Ngày hội Đại đoàn kết tại bản Bay, xã Nga My huyện Tương Dương. Ảnh: Thanh Lê

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ; nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương…

Bản Bay, xã Nga My (Tương Dương) có diện tích đất tự nhiên 484,20 ha trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 227 ha; đất ruộng 23ha. Bản có 119 hộ với 517 nhân khẩu. Chi bộ gồm 25 đảng viên.

Các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Nga My huyện Tương Dương. Ảnh: Thanh Lê

Lãnh đạo huyện Tương Dương tham dự Ngày hội Đại đoàn kết tại bản Bay, xã Nga My (Tương Dương). Ảnh: Thanh Lê

Trong những năm qua, nhân dân trong bản luôn đoàn kết, tích cực thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với phong trào thi đua “Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Việc phát triển kinh tế được quan tâm, điển hình đó là mô hình trồng xoài của gia đình anh Vi Văn Huy và mô hình trồng đu đủ có 10 gia đình tham gia; 1 mô hình phòng cháy chữa cháy. Đến nay mức thu nhập bình quân đầu người dân bản Bay 42,5 triệu đồng, bản có 11 hộ nghèo chiếm 9,24%.

Chương trình văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Ảnh: Thanh Lê

Trong năm, bản vận động nhân dân xây dựng đèn đường năng lượng mặt trời chiếu sáng công cộng với tổng kinh phí là 144 triệu đồng; sửa chữa 3 tuyến đường làng với tổng kinh phí gần 35 triệu đồng; xây dựng cơ sở vật chất phục vụ nhà văn hóa 23 triệu đồng.

Nhân dân trong bản tích cực đóng góp các quỹ vì người nghèo đạt và vượt chỉ tiêu; làm 3 nhà hộ nghèo, trị giá 50 triệu đồng/nhà; sửa chữa 3 nhà, trị giá 20 triệu đồng/1 nhà, kinh phí xây dựng từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hỗ trợ.

Người dân bản Bay vui mừng chào đón Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: Thanh Lê

Bà con trong bản đã cùng nhau gìn giữ, phát huy truyền thống bản sắc văn hóa quý báu của dân tộc mình. Mọi người, mọi nhà tích cực thực hiện nếp sống văn minh, thực hiện tốt quy ước, hương ước trong việc cưới, việc tang, bài trừ các hủ tục lạc hậu,... Đến nay tỉ lệ gia đình văn hóa đạt trên 90%, bản Bay 5 năm liền đạt bản văn hóa tiêu biểu.

Công tác khuyến học được quan tâm, không có học sinh bỏ học; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo ra môi trường bình yên để người dân an tâm lao động, sản xuất, cải thiện đời sống, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp.

Đồng chí Đinh Hồng Vinh - Chủ tịch UBND huyện Tương Dương trao Bằng công nhận bản đạt chuẩn nông thôn mới cho bản Bay. Ảnh: Thanh Lê

Lãnh đạo UBND huyện Tương Dương trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng bản đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Thanh Lê

Ghi nhận những thành tích của bản trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, năm 2023, UBND huyện Tương Dương công nhận bản Bay đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc mang lại ý nghĩa to lớn đối với các cộng đồng dân cư, trở thành nét đẹp truyền thống, tôn vinh những giá trị to lớn, bền vững của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Thanh Lê

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu vui mừng nhận thấy sự thay đổi tích cực về diện mạo mới của bản Bay, khi mà cán bộ và bà con nhân dân bản đã vượt qua nhiều khó khăn trong bối cảnh khoảng cách địa lý xa xôi, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, hạ tầng chưa đảm bảo, thời tiết, khí hậu khắc nghiệt… nhưng trong thời gian qua bản Bay đã đạt được nhiều thành tích, nổi bật, đáng ghi nhận đạt bản chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trương Thiết Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Thanh Lê



Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cán bộ và bà con nhân dân bản Bay quan tâm tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, với phương châm “xóm, làng mạnh thì xã mạnh; xã mạnh thì huyện mạnh; huyện mạnh thì tỉnh mạnh; tỉnh mạnh thì đất nước mới phát triển hùng cường”.

Đồng chí Trương Thiết Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn của bản Bay. Ảnh: Thanh Lê

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu mong muốn nhân dân bản Bay đã đoàn kết thì nay càng đoàn kết nhiều hơn nữa. Mặc dù cuộc sống có cải thiện nhưng hộ nghèo và cận nghèo còn cao nên phải đoàn kết để giảm nghèo bền vững; tạo sự đồng thuận trong bản để giúp nhau phát triển kinh tế; phát triển dịch vụ thương mại; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống và sản xuất, xóa đói giảm nghèo; hỗ trợ nhau giống cây trồng, con vật nuôi, kinh nghiệm để phát triển sản xuất; đẩy lùi tư tưởng trông chờ ỷ lại, từng bước nâng cao đời sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng tỷ lệ hộ khấm khá, đảm bảo cuộc sống đầy đủ, ấm no, hạnh phúc cho bà con nhân dân.

Đi cùng với đó là bảo tồn, phát huy và giữ gìn truyền thống, bản sắc dân tộc, nếp sống văn hóa, thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tích cực đấu tranh chống hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng. Cùng đó, nhân dân chung tay gìn giữ an ninh trật tự trong bản, trong xã, an ninh biên giới để luôn có cuộc sống bình yên.

Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Bí thư Huyện ủy Tương Dương trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Nga My. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Lữ Văn May - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tương Dương trao hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo bản Bay, xã Nga My. Ảnh: Thanh Lê

Trong không khí vui mừng phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đã trao tặng bản Bay các suất quà ý nghĩa cho tập thể bản và 10 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó. Đồng chí Trương Thiết Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao 10 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho 10 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của địa phương.

Các đại biểu tham quan gian hàng chợ phiên tại ngày hội. Ảnh: Thanh Lê

Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Tương Dương trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nga My; 9 suất quà cho người có uy tín trên địa bàn xã; đại diện các đoàn thể chính trị xã, các tổ chức hội của huyện Tương Dương cũng trao các món quà ý nghĩa cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nga My.

Xã Nga My cũng khen thưởng cho các gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2021 -2023.

Chương trình phần hội với nhiều trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Ảnh: Thanh Lê