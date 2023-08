Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Sáng nay (18/8), Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa 15 Đặng Xuân Phương nhận quyết định điều động, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Đặng Xuân Phương sinh năm 1974, quê xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường (tỉnh Nam Định), có trình độ Tiến sĩ Luật, Cao cấp Lý luận chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký tin tưởng trên cương vị công tác mới, ông Đặng Xuân Phương sẽ phát huy tốt phẩm chất, năng lực, kiến thức, kinh nghiệm, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giữ vững vai trò là trung tâm đoàn kết, quy tụ sức mạnh tập thể, thống nhất ý chí và hành động của hệ thống chính trị toàn tỉnh.

Tiếp nối vững chắc đà đổi mới sáng tạo, tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, tỉnh dịch vụ, công nghiệp, một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện.

Ông Đặng Xuân Phương ứng cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khóa XV tại tỉnh Nghệ An, từng được Ủy ban bầu cử của tỉnh Nghệ An phân công về ứng cử trên địa bàn đơn vị bầu cử số 2, gồm 6 huyện, thị trung du và miền núi phía Tây Bắc của tỉnh Nghệ An, đó là: các huyện Tân Kỳ, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa.