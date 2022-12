Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng bị bắt

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Ông Chử Xuân Dũng, Phó chủ tịch UBND Hà Nội và ông Vũ Hồng Nam, cựu đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, bị cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án "chuyến bay giải cứu".

Ngày 22/12, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết ông Dũng, Nam bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội Nhận hối lộ.

Liên quan vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, tạm giam bà Phạm Bích Hằng, Giám đốc Công ty Cổ phần vina Mi Chi, về tội Đưa hối lộ.

Ông Nam, 59 tuổi, là nhà ngoại giao có 34 năm làm hoạt động đối ngoại, từng là Trợ lý Bộ trưởng, kiêm Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao sau đó được bổ nhiệm là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Tối ngày 22/12 Thành ủy Hà Nội thông báo Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã biểu quyết thống nhất cao đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét khai trừ ra khỏi Đảng với ông Dũng, Thành ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND thành phố (nhiệm kỳ 2021-2026).

Theo Thành uỷ, ông Dũng đã có những vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, bức xúc trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng. Ông suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; lợi dụng chức vụ quyền hạn vi phạm trong quá trình chấp thuận chủ trương cho các doanh nghiệp thực hiện các chuyến bay giải cứu, đưa công dân từ nước ngoài về nước cách ly tại Hà Nội; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương, vi phạm pháp luật.

Ông Dũng, 49 tuổi, có nhiều năm công tác trong ngành giáo dục. Tháng 12/2020, ông được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch UBND Hà Nội sau ba năm làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Việc khởi tố thêm 3 người diễn ra trong bối cảnh Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an mở rộng vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan khi thực hiện các chuyến bay giải cứu.

Sau hơn 11 tháng điều tra, hơn 35 người đã bị bắt. Trong nhóm bị can bị cáo buộc Nhận hối lộ có ông Nguyễn Quang Linh (Trợ lý của Phó thủ tướng thường trực); ông Tô Anh Dũng (cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao); bà Nguyễn Thị Hương Lan (cựu Cục trưởng Lãnh sự, Bộ Ngoại giao) và nhiều cán bộ ngoại giao làm việc tại Nhật Bản, Malaysia, Nga, Angola.

Tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an, ông Trần Văn Dự (cựu cục phó) cùng hai cán bộ dưới quyền Vũ Sỹ Cường và Vũ Anh Tuấn cùng bị bắt về tội Nhận hối lộ.

Bà Phạm Thị Kim Ngân (cán bộ Phòng Trị sự, Tạp chí Thanh tra, thuộc Thanh tra Chính phủ) hiện là người duy nhất bị điều tra về tội Môi giới hối lộ.