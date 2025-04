Thời sự

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An làm việc tại huyện Quế Phong về công tác sắp xếp đơn vị hành chính

Sáng 4/4, Tổ công tác rà soát, nghiên cứu, định hướng việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp tỉnh Nghệ An, do đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng làm việc tại huyện Quế Phong.