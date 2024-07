Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra dự án đường dây 500kV mạch 3

Chiều 31/7, đoàn công tác do đồng chí Lê Hồng Vinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dẫn đầu đã đi kiểm tra dự án đường dây 500kV qua địa bàn Nghệ An. Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Hóa – Giám đốc Sở Công Thương; Trần Minh Ngọc – Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An cùng đại diện các sở, ban, ngành.