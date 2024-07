Thời sự Thủ tướng Chính phủ chủ trì họp về tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh Chiều 22/7, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp trực tuyến nghe báo cáo tình hình triển khai thi công đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) đoạn qua địa bàn 3 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu thành kính dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, các đại biểu dự họp thành kính dành phút mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dự cuộc làm việc có đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan.

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Cùng dự có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan và các hiệp hội doanh nghiệp.

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đại diện chủ đầu tư có ông Phạm Hồng Phương - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Nghệ An luôn trong trạng thái sẵn sàng hỗ trợ tối đa dự án 500kV mạch 3

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) là dự án trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn với chiều dài khoảng 519 km mạch kép đi qua 9 tỉnh, trong đó, đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An gần 100 km với 2 dự án thành phần là Quảng Trạch - Quỳnh Lưu và Quỳnh Lưu - Thanh Hóa.

Nghệ An đã bàn giao toàn bộ mặt bằng phần diện tích móng cột (202/202) và toàn bộ phần hành lang tuyến (203/203 khoảng cột, 88/88 khoảng néo).

Tính đến ngày 21/7, trên địa bàn Nghệ An đã hoàn thành đúc móng 202/202 vị trí; xây dựng xong 144 vị trí cột; đang dựng 58 vị trí cột và dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 30/7/2024.

Đoàn công tác của tỉnh thị sát tiến độ thi công tại vị trí cột VT 422 thuộc xã Đô Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Thành Duy

Trên dự án thành phần Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đã hoàn thành kéo dây tại 1 khoảng chéo, 2 khoảng néo và đang thi công kéo dây tại 8 khoảng néo; còn tại dự án thành phần Quỳnh Lưu - Thanh Hóa qua địa bàn tỉnh đang thi công kéo dây 2 khoảng néo.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Chính phủ đã nghe Tập đoàn EVN và các bộ, ngành, địa phương liên quan báo cáo tiến độ thực hiện, tổng kết các kinh nghiệm trong triển khai thi công; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Công nhân đang lắp đặt tại vị trí cột VT 422 thuộc xã Đô Thành, huyện Yên Thành. Cột có chiều cao 74m, với khối lượng vật liệu 171 tấn. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cho biết: Tỉnh thống nhất cao với báo cáo của EVN và khẳng định: Tinh thần quyết liệt, thần tốc của dự án được truyền tải từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã làm chuyển động cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân trên địa bàn cùng vào cuộc với ngành điện tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện dự án.

Vì vậy, đến thời điểm này chỉ sau 6 tháng 4 ngày kể từ ngày khởi công (18/1/2024) đã thực hiện được khối lượng công việc rất lớn, trong khi nếu như trước đây phải mất thời gian 3 đến 4 năm mới hoàn thành như ngành điện báo cáo.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

“Nếu không có tinh thần quyết liệt, thần tốc và cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân vào cuộc thì khó có được kết quả như thế”, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chia sẻ cảm nhận và khẳng định, đây là bài học rất lớn đối với tỉnh trong triển khai các dự án trọng điểm quốc gia qua địa bàn và các dự án của địa phương như tinh thần Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo là “không có việc gì mà chúng ta không làm được nếu như chúng ta đồng lòng, quyết tâm, làm hết sức mình, trách nhiệm”.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cho biết, ngay từ đầu tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, làm việc thường xuyên với EVN và Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia để xác định nội dung phối hợp nhằm đảm bảo hiệu quả nhất, đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công; trong đó chú trọng huy động tối đa lực lượng 4 tại chỗ (máy thi công, nhân công lao động phổ thông, vật liệu xây dựng) đáp ứng theo yêu cầu của chủ đầu tư và cho đến thời điểm này cả tỉnh Nghệ An và chủ đầu tư đều chung nhận định, công tác phối hợp giữa hai bên rất tốt và hiệu quả.

Dự án đang ở vào giai đoạn nước rút, để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặt ra, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cho biết, tỉnh luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng các lực lượng tiếp nhận và làm bất cứ việc gì có thể do chủ đầu tư yêu cầu.

Ông Hoàng Viết Đường – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Nghệ An và ông Phạm Đình Hạnh - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nghệ An, cùng lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và địa phương dự họp tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tinh thần sẵn sàng đó thể hiện ngay tại cuộc họp khi tại điểm cầu tỉnh Nghệ An không chỉ có sự tham dự của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan mà tỉnh còn mời Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nghệ An và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Nghệ An cùng tham dự.

“Như vậy, không chỉ hệ thống chính trị, nhân dân tỉnh mà cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn có thể sẵn sàng đảm nhận”, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp và cho biết thêm, việc tham gia này không những giai đoạn thi công, mà còn tính đến cả việc hoàn trả lại các đường công vụ phục vụ thi công, mặt bằng, chống sạt lở, bảo vệ môi trường khi hoàn thành thi công.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Công Thương Nghệ An dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tuy vậy, để các lực lượng của địa phương tham gia có hiệu quả vào dự án ở giai đoạn nước rút này, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho rằng, cần có một người chỉ huy tại chỗ, qua đó đề nghị chủ đầu tư bố trí người đảm nhận việc này. Về phần mình, tỉnh Nghệ An quán triệt các lực lượng tham gia chịu sự điều hành đó để có sự thống nhất giữa các lực lượng nhằm phối hợp hai bên chặt chẽ, hiệu quả nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cũng bày tỏ đồng tình với đề xuất của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn là tiến hành khánh thành dự án vào dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay.

Chốt thời điểm khánh thành dự án vào dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ, vượt qua các khó khăn do thời tiết, đặc biệt “túi mưa, chảo lửa” ở khu vực miền Trung, nhìn lại kết quả đã làm được của dự án cho đến nay đã cơ bản, rất đáng trân trọng, khâm phục, đặc biệt là đối với những người thợ điện (kỹ sư, công nhân) trên công trường.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận cuộc làm việc. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trên cơ sở đúc kết 6 bài học kinh nghiệm qua hơn 6 tháng triển khai dự án một cách thần tốc, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu cần tiếp tục phát huy để thực hiện khối lượng công việc còn lại của dự án vốn không nhiều nhưng điều kiện thi công khó khăn phức tạp hơn trong điều kiện thời tiết dự án diễn biến phức tạp, nhằm tổ chức khánh thành dự án vào dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Xúc động nhắc lại câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, chủ đầu tư, địa phương liên quan đến dự án tập trung quyết tâm hoàn thành mục tiêu đặt ra nhằm thể hiện sự tiếc thương đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

Đại diện lãnh đạo chủ đầu tư dự cuộc làm việc tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Với quyết tâm đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu EVN và Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia xây dựng đường găng tiến độ công việc còn lại để hoàn thành trước 19/8/2024; song song với đó là thực hiện công tác hoàn nguyên, chuẩn bị việc nghiệm thu theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời thực hiện công việc phải thần tốc, thần tốc hơn; hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa giữa các lực lượng, các cấp, các ngành trên công trường; phải đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh, an toàn lao động; phát huy tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, dù khó mấy cũng phải tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức để thực hiện; đồng thời tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để tạo động lực, truyền cảm hứng, khí thế, niềm tin.

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan dự cuộc làm việc tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ rõ các nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành liên quan, chủ đầu tư và các địa phương.

Trong đó, đồng chí giao EVN chủ trì điều hành, tổ chức quản trị công việc của các lực lượng tham gia của cả ngành điện và địa phương, lực lượng công an, quân đội hỗ trợ, một cách khoa học, không chồng chéo, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả.

Lãnh đạo các sở, ngành, LĐLĐ tỉnh, Tỉnh đoàn và địa phương có dự án đi qua dự họp tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đối với các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao và cảm ơn sự vào cuộc chủ động của các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, tinh thần tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, chia sẻ của người dân và đề nghị cần tiếp tục phát huy để hỗ trợ các đơn vị thi công, đội ngũ kỹ sư, công nhân trên công trường cũng như tham gia công tác tham gia công tác hoàn nguyên, vệ sinh môi trường;…