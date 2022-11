Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long dự lễ đón Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Nhà thờ đại tôn họ Nguyễn Hữu

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ngày 13/11, UBND huyện Quỳnh Lưu phối hợp với UBND xã An Hòa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh nhà thờ đại tôn họ Nguyễn Hữu.

Nhà thờ đại tôn họ Nguyễn Hữu khi xưa thuộc thôn Quý Hòa, tổng Hoàn Hậu, huyện Quỳnh Lưu, phủ Diễn Châu, trấn Nghệ An (nay là xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Nhà thờ được con cháu xây dựng nên để thờ các vị tiên tổ và hậu duệ dòng họ tiêu biểu như: Thái bảo Hoằng Quốc Công Nguyễn Công Duẩn; Bà tổ cô Ngọc Dung Giao Xa Quế Hoa Công Chúa và ông Nguyễn Hữu Cường.

Nhà thờ đại tôn họ Nguyễn Hữu là công trình tâm linh kết tinh nhiều giá trị quý báu về lịch sử và văn hóa. Di tích là nơi từng diễn ra nhiều sự kiện lịch sử của địa phương như: Hội họp, nơi cất trữ lương thực phục vụ kháng chiến, là địa điểm tập trung người dân ẩn nấp, chờ di tản đến vùng an toàn, tránh các cuộc tấn công của địch trong những năm 1948 - 1949. Di tích hiện đang lưu giữ được nhiều tài liệu như sắc phong, gia phả, câu đối, biển gỗ...

Với những giá trị lịch sử, văn hóa của di tích, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định xếp hạng nhà thờ đại tôn họ Nguyễn Hữu là di tích lịch sử cấp tỉnh. Đây là sự ghi nhớ, tôn vinh, tri ân các nhân vật thờ gắn với truyền thống văn hóa, lịch sử phát triển của dòng họ, của địa phương, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho việc bảo tồn, phát huy các giá trị của di tích./.