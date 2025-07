Xã hội Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long dự Ngày hội 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc' tại xã Quỳnh Lưu Sáng 31/7, xã Quỳnh Lưu đã tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2025. Tới dự và chỉ đạo có các đồng chí: Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc'. Ảnh: Việt Hùng

Năm 2025, công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn xã Quỳnh Lưu đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, tập trung hướng về cơ sở với nhiều nội dung, hình thức thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, thu hút sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân.

Đại biểu tham dự ngày hội. Ảnh: Việt Hùng

Lực lượng Công an xã đã phát huy vai trò nòng cốt, làm tốt công tác tham mưu cùng cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần giữ vững, ổn định an ninh, trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương.

Đặc biệt, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã Quỳnh Lưu đã kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giao trách nhiệm cho mỗi thành viên luôn nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với phong trào. Đẩy mạnh việc xây dựng nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến, làm tốt công tác thi đua, khen thưởng gắn kiểm tra, sơ, tổng kết các chuyên đề, tạo động lực thúc đẩy phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ngày càng lan tỏa.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại ngày hội. Ảnh: Như Thủy

100% các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, thôn, xóm cấp xã đã quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Kết quả, từ nguồn tin báo của nhân dân kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, trong 7 tháng đầu năm 2025, Công an xã Quỳnh Lưu đã xử phạt hành chính 13 vụ, điều tra làm rõ 6 vụ/13 đối tượng vi phạm pháp luật và quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng hàng trăm đối tượng, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo thực hiện xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tỉnh Nghệ An trao quà tặng cán bộ và nhân dân xã Quỳnh Lưu. Ảnh: Việt Hùng

Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả trong xây dựng và phát triển phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" của xã Quỳnh Lưu. Để phong trào đạt được kết quả tốt hơn nữa, trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức trên địa bàn xã tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Ban Chỉ đạo thực hiện xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tỉnh Nghệ An trao tặng 10 suất quà cho 10 gia đình chính sách trên địa bàn xã. Ảnh: N.T

Cùng với đó, đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên các phương tiện thông tin đại chúng; quan tâm, xây dựng, kiện toàn đội ngũ làm công tác xây dựng phong trào, công tác dân vận. Đồng thời, tập trung chỉ đạo xây dựng, thành lập các mô hình mới hiệu quả tại các địa bàn dân cư, thôn, xóm theo hướng xã hội hóa với phương châm tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo thực hiện xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tỉnh Nghệ An tặng quà cho cán bộ và nhân dân xã Quỳnh Lưu; đồng thời, trao tặng 10 suất quà cho 10 hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã./.