Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10

(Baonghean.vn) - Do tính chất đặc biệt của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, việc tổ chức kỳ thi nghiêm túc sẽ đảm bảo công bằng cho tất cả thí sinh.

Sáng 2/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long - Trưởng ban Chỉ đạo xét và công nhận tốt nghiệp THCS và thi tuyển lớp 10 THPT năm học 2022-2023 đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại huyện Nam Đàn và huyện Thanh Chương.

Cùng đi với đoàn có đồng chí Võ Văn Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Sở Y tế và lãnh đạo, thành viên ban chỉ đạo của hai huyện Nam Đàn, Thanh Chương.

Tại huyện Nam Đàn, đoàn kiểm tra công tác thi tại Trường THPT Nam Đàn 1. Kỳ thi năm nay điểm thi này có 740 học sinh đăng ký dự thi với 31 phòng thi. Hiện nhà trường đã hoàn thành công tác chuẩn bị thi theo hướng dẫn của Sở.

Ngoài ra, trường cũng đã chuẩn bị 1 phòng chờ, 1 phòng dự phòng và huy động trên 70 giám thị làm công tác coi thi.

Đại diện nhà trường cho biết, đến thời điểm này, điểm thi có 20 thí sinh chuyển hồ sơ sang trường khác và có 1 thí sinh đăng ký thi vào trường nhưng có hộ khẩu thường trú tại Vinh.

Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo thi huyện Nam Đàn và Trường THPT Nam Đàn 1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận công tác chuẩn bị của địa phương. Đây cũng là kỳ thi được tổ chức ở trạng thái bình thường sau 2 năm phải tổ chức trong điều kiện dịch bệnh.

Tuy nhiên, đồng chí Bùi Đình Long đề nghị địa phương không chủ quan trong công tác triển khai mà cần xây dựng các phương án dự phòng, để đảm bảo an toàn cho tất cả các điểm thi.

Bên cạnh đó phải chú trọng vấn đề an ninh trật tự, các tiêu chí đảm bảo theo quy định về y tế và lưu ý việc đeo khẩu trang cho thí sinh trong quá trình dự thi để đảm bảo thuận lợi nhất cho thí sinh.

Tại huyện Thanh Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long kiểm tra tại 2 điểm thi thuộc Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách và Trường THPT Thanh Chương 1.

Theo báo cáo của các trường, mặc dù năm nay cả hai điểm thi có gần 1.000 thí sinh dự thi nhưng công tác chuẩn bị của từ cơ sở vật chất, đội ngũ làm công tác coi thi và các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, mưa bão, an ninh, giao thông, vệ sinh, an toàn thực phẩm, y tế, điện nước và các tình huống bất thường khác đều đảm bảo.

Trực tiếp kiểm tra công tác bảo quản đề thi, các phòng thi dự phòng... đồng chí Bùi Đình Long đánh giá cao sự chuẩn bị của các trường.

Bên cạnh đó, đồng chí lưu ý nhà trường cần thực hiện đúng quy trình, quy chế của kỳ thi. Ngoài ra cũng cần đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống dịch, an ninh trật tự, lưu ý đến việc sử dụng công nghệ cao để chống gian lận.

Làm việc với Ban chỉ đạo thi của huyện Thanh Chương và các thành viên trong Ban chỉ đạo của tỉnh, đồng chí Bùi Đình Long đề nghị các đơn vị từ thực tế kiểm tra ở các trường cần rút kinh nghiệm và đôn đốc các điểm thi còn lại sớm hoàn thành công tác chuẩn bị. Trong đó, ưu tiên hàng đầu vẫn là an toàn cho các điểm thi, an toàn cho thí sinh dự thi và thực hiện nghiêm túc quy chế của kỳ thi.

Đồng chí Bùi Đình Long đề nghị các địa phương cần quan tâm đến những đối tượng học sinh đặc thù, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và những địa bàn có học sinh phải đi thi qua sông nước để đảm bảo tất cả các thí sinh đều đến điểm thi một cách thuận lợi an toàn.

Với tính chất đặc biệt của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, tính cạnh tranh cao, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các hội đồng thi cần quán triệt nghiêm túc các quy định cho đội ngũ làm công tác coi thi, bảo vệ ở các điểm thi để tạo ra sự nghiêm túc, khách quan, công bằng cho tất cả các thí sinh dự thi.