Thời sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An chúc Tết các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Ất Tỵ 2025, ngày 17/1, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo sở, ngành đến thăm, chúc Tết một số doanh nghiệp và nhà đầu tư, nghiên cứu đầu tư tại tỉnh Nghệ An.

Tham gia đoàn có đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Sở Tài Chính, Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng UBND tỉnh; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh.

Đồng chí Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc Tết Công ty CP WHA Industrial Zone Nghệ An và một số doanh nghiệp, nhà đầu tư đã và đang đầu tư trong KCN WHA Industrial Zone 1. Ảnh: TL

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Công ty Cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An và một số doanh nghiệp, nhà đầu tư đã và đang đầu tư trong Khu Công nghiệp WHA Industrial Zone 1.

Thay mặt chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng chí Bùi Thanh An gửi lời chúc tới lãnh đạo Công ty Cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An và các nhà đầu tư, cán bộ, công nhân viên, người lao động làm việc tại Khu Công nghiệp WHA Industrial Zone 1 năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Đại diện nhà đầu tư phát biểu. Ảnh: TL

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An bày tỏ vui mừng, phấn khởi, chúc mừng những kết quả thu hút đầu tư của Công ty Cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An và kết quả sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư thứ cấp trong Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 đạt được năm 2024.

Khu Công nghiệp WHA Zone 1 của Công ty CP WHA Industrial Zone Nghệ An đã thu hút được 37 dự án thứ cấp, tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 30.059,8 tỷ đồng, trong đó có 32 dự án FDI với tổng vốn 1,26 tỷ USD. Tổng vốn FDI (bao gồm cả dự án hạ tầng KCN) tại các Khu Công nghiệp của WHA là 1,402 tỷ USD/5,871 tỷ USD, chiếm tỷ lệ 23,9% tổng vốn FDI của cả tỉnh. Hiện nay Khu Công nghiệp WHA Zone 1 đã có 12 dự án đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho hơn 6.600 lao động trong và ngoài tỉnh.

Đồng chí Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà, chúc Tết Công ty Cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An. Ảnh: TL



Đồng thời, bày tỏ sự kỳ vọng Công ty Cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An sẽ tiếp tục tạo lập thành tích tốt hơn trong đầu tư và thu hút đầu tư vào tỉnh Nghệ An, sớm triển khai xây dựng hoàn thành hạ tầng Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 2 để đi vào hoạt động và thu hút thành công các nhà đầu tư thứ cấp.

Đồng chí Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ghi nhận những thành quả của Tập đoàn TH, Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH đã và đang làm thay da đổi thịt vùng đất Tây Nghệ An. Ảnh: TL

Đến thăm, chúc Tết Tập đoàn TH, Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An gửi lời chúc mừng những thành công của Tập đoàn TH, Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH trong những năm qua và trong năm 2024.

Sau 15 năm đầu tư và phát triển, Tập đoàn TH trên địa bàn tỉnh Nghệ An được coi là hình mẫu về kinh tế xanh, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn. TH đã trở thành doanh nghiệp sản xuất thực phẩm đồ uống hàng đầu Việt Nam vươn tầm quốc tế, sản phẩm sữa tươi sạch TH true MILK đã trở thành một Thương hiệu quốc gia - niềm tự hào của người Việt.

Đại diện Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TL

Năm 2024, Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH đạt tỷ lệ tăng trưởng khá, tổng sản lượng sữa đạt hơn 290 triệu lít, năng suất sữa trung bình 35l/con (mức năng suất cao hàng đầu Việt Nam và khu vực Đông Nam Á); Tổng đàn bò sữa gần 70.000 con; tạo công ăn việc làm cho gần 2.000 lao động với mức lương trung bình 10,5 triệu/người/tháng. Tổng đóng góp ngân sách tỉnh 440 tỷ.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH còn đạt được các giải thưởng như: Doanh nghiệp chăn nuôi tiêu biểu phát triển kinh tế tuần hoàn và Liên kết theo chuỗi giá trị khép kín do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao tặng tại Vietstock Awards 2024; Nhiều năm liền đạt “Trang trại chăn nuôi bò sữa tốt nhất Việt Nam”; Nhiều sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia và các giải thưởng khác như “Tin và Dùng Việt Nam”, “Thương hiệu mạnh,...

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà, chúc Tết Tập đoàn TH, Công ty CP Thực phẩm Sữa TH. Ảnh: TL



Ghi nhận những đóng góp to lớn của Tập đoàn TH, Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH, các chuyên gia, cán bộ, nhân viên, người lao động của doanh nghiệp.

Các dự án của Tập đoàn TH đã và đang làm thay da đổi thịt vùng đất Tây Nghệ An với cách làm điển hình về ứng dụng công nghệ cao, tạo thành chuỗi dự án từ sản xuất, chế biến đến thị trường tiêu thụ theo mô hình kinh tế tuần hoàn; thúc đẩy xanh hóa nền kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung; tạo nhiều việc làm và nâng cao đời sống cho lao động địa phương, đóng góp vào thu ngân sách tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã hội địa phương, đồng thời làm tiền đề thu hút nhiều dự án khác vào đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc Tết Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt và một số doanh nghiệp, Nhà đầu tư đã và đang đầu tư trong KCN Hoàng Mai I. Ảnh: TL

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc Tập đoàn TH, Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho người lao động và nộp ngân sách cao hơn nữa trong năm mới 2025.

Thăm, chúc Tết Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt và một số doanh nghiệp, Nhà đầu tư đã và đang đầu tư trong Khu Công nghiệp Hoàng Mai I, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Thanh An bày tỏ vui mừng, phấn khởi, chúc mừng những kết quả thu hút đầu tư của Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt và kết quả sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư thứ cấp trong Khu Công nghiệp Hoàng Mai I đạt được năm 2024.

Đại diện Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TL

Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai I & II với tổng diện tích 602,56 ha, tổng vốn đầu tư 2.650 tỷ đồng. Các khu công nghiệp của Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt tại Nghệ An đã thu hút được 12 dự án thứ cấp, tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 18.507,7 tỷ đồng, trong đó có 7 dự án FDI với tổng vốn 773,93 triệu USD, chiếm tỷ lệ 13,2% tổng vốn FDI của cả tỉnh. Hiện nay Khu Công nghiệp Hoàng Mai I & II, đã có 7 dự án đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho hơn 1.500 lao động trong và ngoài tỉnh.

Đối với Khu Công nghiệp Hoàng Mai II, lãnh đạo tỉnh đánh giá cao quyết tâm của Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt trong thời gian qua và mong muốn nhà đầu tư tiếp tục khẩn trương triển khai các bước theo quy định để xây dựng và sớm đưa Khu công nghiệp đi vào hoạt động.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà chúc Tết Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt. Ảnh: TL

Tại các đơn vị đến thăm, đồng chí Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An năm 2024; đồng thời khẳng định những kết quả đạt được của các doanh nghiệp, nhà đầu tư không những góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh mà việc thu hút các nhà đầu tư vào khu công nghiệp đều phù hợp với các lĩnh vực địa phương đang chú trọng, đảm bảo các tiêu chí về môi trường, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, quy mô sản xuất, tạo cơ hội việc làm cho lao động trên địa bàn tỉnh và nộp ngân sách vào địa phương.

Ngoài ra, các nhà đầu tư đã tham gia rất tích cực các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Nghệ An hết sức trân trọng những đóng góp và tình cảm của nhà đầu tư hạ tầng, các nhà đầu tư thứ cấp đã dành cho tỉnh.

Đồng chí Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự kỳ vọng các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục tạo lập thành tích tốt hơn trong đầu tư và thu hút đầu tư vào tỉnh Nghệ An. Đồng thời khẳng định: Tỉnh Nghệ An cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, lắng nghe và ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các doanh nghiệp để kịp thời có biện pháp tháo gỡ, hỗ trợ.