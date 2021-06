Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kiểm tra công tác phòng, chống cháy rừng tại Yên Thành

Đoàn kiểm tra do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An năm 2021 dẫn đầu. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở NN&PTNT; đại diện Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, các lực lượng chức năng và đại diện UBND huyện Yên Thành...