Thời sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền làm việc với huyện Quỳnh Lưu về định hướng sắp xếp đơn vị hành chính Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền đề nghị huyện Quỳnh Lưu bám sát chủ trương của Trung ương, của tỉnh xây dựng kịch bản phát triển kinh tế - xã hội; chủ động phương án sắp xếp đơn vị hành chính khoa học, phù hợp.

Sáng 4/4, Tổ công tác số 4 về rà soát, nghiên cứu, định hướng việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp do đã có cuộc làm việc với huyện Quỳnh Lưu.

Đoàn do đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn. Dự cuộc làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Tham dự cuộc làm việc về phía huyện Quỳnh Lưu có đồng chí Hoàng Văn Bộ - Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy và đại diện lãnh đạo các phòng, ban của huyện.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: TL

Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, cũng như công tác sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của huyện Quỳnh Lưu.

Đồng chí Hoàng Văn Bộ - Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: TL

Theo đó, cấp ủy, chính quyền huyện đã bám sát các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh kịp thời cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, kịch bản tăng trưởng để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được một số kết quả toàn diện.

Nổi bật, tốc độ tăng trưởng 3 tháng đầu năm 2025 đạt 12,1% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng số thu ngân sách quý I đạt 712,24 tỷ đồng, đạt 35,4% so với dự toán giao và bằng 125,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Đồng chí Trần Việt Dũng - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Ảnh: TL

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt 12.712 triệu đồng/KH 133.058 triệu đồng (đạt tỷ lệ 10%), trong đó, nguồn ngân sách địa phương: giá trị giải ngân đạt 563 triệu đồng/KH 77.734 triệu đồng; Nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia: giá trị giải ngân đạt 12.149 triệu đồng/KH 19.256 triệu đồng.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng an ninh được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự cuộc làm việc. Ảnh: TL

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã nghiêm túc tổ chức thực hiện, bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, chủ động nghiên cứu đề xuất các phương án sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo điều kiện thực tế của địa phương trên cơ sở phân tích kỹ các ưu, nhược điểm của phương án để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo sau khi có quy định, hướng dẫn cụ thể của cấp có thẩm quyền.

Đồng thời, quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức bị ảnh hưởng do sáp nhập đơn vị hành chính.

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Hoa - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: TL

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu phản ánh khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn của địa phương. Trong đó, nhấn mạnh việc xây dựng tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức cho bộ máy của các đơn vị hành chính cấp xã sau khi giải thể cấp huyện là nhiệm vụ quan trọng và khó khăn, phức tạp, tác động đến toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở.

Để việc bố trí cán bộ, công chức cho bộ máy cấp xã mới được hiệu quả, huyện đề nghị tỉnh có quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của các chức danh trong bộ máy mới và có hướng dẫn về quy trình bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức đảm bảo chất lượng, công khai, minh bạch.

Trong các phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đề nghị tỉnh xem xét giải quyết một số vướng mắc về địa giới hành chính.

Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện hiện nay chưa có định hướng phương án giải quyết sau khi giải thể huyện, đề nghị cấp có thẩm quyền sớm có phương án, định hướng để thực hiện.

Biên chế cán bộ, công chức các xã, thị trấn và cơ quan HĐND-UBND huyện Quỳnh Lưu.

Đề nghị tỉnh sớm xem xét, thẩm định chế độ, chính sách cho các trường hợp nghỉ hưu theo Nghị định 178 để có cơ sở kịp thời giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ, chính sách của cán bộ, công chức theo quy định; người hoạt động không chuyên trách đã được quyết định cho nghỉ việc do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính hợp lý, khoa học

Sau khi nghe ý kiến của đại diện lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu, các sở, ngành tham dự cuộc làm việc, kết luận cuộc làm việc, đồng chí Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả trên các lĩnh vực của huyện; đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của địa phương.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc làm việc. Ảnh: TL

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Quỳnh Lưu lựa chọn những phương hướng, nhiệm vụ chính để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện trong quý II/2025 có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải.

Chỉ đạo quyết liệt để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra trong quý I, bám sát chủ trương của Trung ương, của tỉnh xây dựng kịch bản phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế; quản lý chặt chẽ trong thu chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả.

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu tham dự cuộc làm việc. Ảnh: TL

Đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, kịp thời chấn chỉnh tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Chủ động rà soát, nắm bắt để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với người dân, doanh nghiệp không để gián đoạn công việc do sắp xếp đơn vị hành chính.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra tiến độ thi công dự án tuyến đường tránh QL1A đoạn Quỳnh Hậu – Quỳnh Hồng – Quỳnh Diện – Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: TL

Huyện cần thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; rà soát, phân loại các dự án đầu tư, nắm bắt các vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí nguồn lực hoàn thành dự án, nghiệm thu, quyết toán theo quy định, tránh tình trạng khi sáp nhập đơn vị hành chính dự án còn dở dang, vướng mắc trong việc thực hiện gây lãng phí.

Cùng đó, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân; quan tâm xây dựng nhà ở cho hộ nghèo; chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đảm bảo an toàn, đúng quy định; nắm chắc tình hình để đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra dự án Cầu Quỳnh Nghĩa tại Km6+00 trên tuyến đường tình 537B huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: TL

Đối với công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Quỳnh Lưu cần chủ động nghiên cứu kỹ lưỡng, bàn bạc thấu đáo để dự kiến các phương án sắp xếp hợp lý, khoa học nhất, tạo sự đồng thuận cao nhất với phương châm: Đúng các tiêu chí, quy định của Trung ương và phục vụ tốt nhất cho người dân. Khi xây dựng phương án cần cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù lịch sử, truyền thống, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, liên kết tiểu vùng, vùng tỉnh, quy mô, trình độ phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự xã hội, hạ tầng giao thông và công nghệ thông tin phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội.

Xây dựng phương án về tổ chức bộ máy chính quyền cấp xã, bố trí sắp xếp cán bộ, công chức bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; có kế hoạch sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư, giảm theo lộ trình quy định. Rà soát lại trình độ đào tạo, chuyên môn, độ tuổi, kinh nghiệm công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để chủ động trong công tác xây dựng phương án bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sau sắp xếp.

Dự án tuyến đường tránh QL1A đoạn Quỳnh Hậu – Quỳnh Hồng – Quỳnh Diện – Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu đang được huyện Quỳnh Lưu chỉ đạo tập trung thi công. Ảnh: TL



Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trả lời làm rõ, đồng thời giao cho các sở, ngành tiếp thu tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết các kiến nghị của huyện Quỳnh Lưu.

Trước khi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Lưu, đồng chí Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tiến độ thi công một số dự án trên địa bàn huyện.