Thời sự

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ kiểm tra các công trình thủy lợi và công tác khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng bão số 3

Ngày 30/7, Đoàn công tác của UBND tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra tình hình các công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai; công tác khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng bão số 3 trên địa bàn các xã Tương Dương, Hữu Khuông.