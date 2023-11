Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Nghĩa Đàn

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Về dự và chung vui với cán bộ và nhân dân khu dân cư Tân Quang có đồng chí Trương Thiết Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn.

Đồng chí Trương Thiết Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An trò chuyện với người dân Khu dân cư Tân Quang, xã Nghĩa Hưng. Ảnh: Thu Hương

Khu dân cư Tân Quang, xã Nghĩa Hưng có 200 hộ với 765 nhân khẩu; trong đó đồng bào dân tộc Thái chiếm trên 70% được phân bổ tại 4 tổ liên gia tự quản. Phát huy lợi thế tại địa phương, cùng với nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của các cấp nên kinh tế - xã hội trên địa bàn khu dân cư có bước phát triển đáng kể, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Năm 2003, từ một xóm có tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 70%, đang còn nhiều tập tục lạc hậu nhưng đến nay xóm Tân Quang đã đạt danh hiệu Làng văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn dưới 10%, thu nhập bình quân đầu người gần 30 triệu đồng/năm; môi trường thiên nhiên xanh, sạch, đẹp, môi trường xã hội lành mạnh hơn, an sinh xã hội được chăm lo; tình làng nghĩa xóm được gắn bó, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, hộ khá, hộ giàu ngày càng tăng; thực hiện tốt các quy định trong việc cưới, việc tang, lễ hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; chất lượng hoạt động của cấp ủy, chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa bàn dân cư được nâng cao.

Chung vui với Ngày hội Đại đoàn kết tại khu dân cư Tân Quang, đồng chí Trương Thiết Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chúc mừng những kết quả nổi bật mà cán bộ, nhân dân Tân Quang đã đạt được trong thời gian qua.

Huyện ủy - HĐND- UBND- UBMTTQ huyện Nghĩa Đàn trao quà cho khu dân cư. Ảnh: Thu Hương

Phát huy truyền thống và kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị cán bộ và nhân dân Tân Quang, xã Nghĩa Hưng tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chăm lo sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng được nhiều mô hình, điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tạo sự đồng thuận xã hội để giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát; giúp nhau giống cây, con, kinh nghiệm để phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống, giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, tinh thần tương thân tương ái, tạo điều kiện giúp đỡ đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; các hoạt động chung tay vì người nghèo - “không để ai bị bỏ lại phía sau”; giúp đỡ người già cô đơn, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, người bất hạnh, rủi ro, hoạn nạn trong cuộc sống.

Đồng chí Trương Thiết Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh cho khu dân cư. Ảnh: Thu Hương

Toàn dân tham gia phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham gia hòa giải mâu thuẫn nội bộ. Phát huy và giữ gìn truyền thống, nếp sống văn hóa, thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao...

Dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Nghĩa Đàn cũng biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng dân cư; tặng quà các gia đình chính sách, các hộ có hoàn cảnh khó khăn của xóm Tân Quang.