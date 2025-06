Pháp luật Phòng ngừa thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật Thời gian gần đây, tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập thành từng nhóm, mang theo gậy gộc, dao, kiếm phóng nhanh, vượt ẩu, đánh nhau gây rối trật tự công cộng; hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác như trộm cắp tài sản, cướp giật... diễn biến phức tạp. Trước thực tế đó, các ngành chức năng đã triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa.

Xử lý nhiều vụ việc

Mới đây nhất trong các ngày 8 và 9/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan đồng loạt triệu tập, bắt giữ 28 đối tượng thuộc 2 nhóm trú tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và thành phố Vinh, huyện Nam Đàn (Nghệ An) có liên quan đến vụ việc mang theo hung khí đuổi đánh nhau tại khu vực cây xăng đôi thuộc khối 9, phường Quán Bàu, thành phố Vinh.

Tang vật thu và tạm giữ: 9 xe mô tô; 1 kiếm, 1 dao, nhiều mảnh vỡ vỏ chai bia.

Các đối tượng trong nhóm gây rối trật tự công cộng ngày 8/6 bị bắt giữ. Ảnh tư liệu: Văn Hậu

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự và Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh phát hiện video ghi lại hình ảnh khoảng 9 nam thanh niên đi trên 4 xe mô tô không gắn biển kiểm soát mang theo hung khí là dao rựa, vỏ chai bia đuổi đánh nhau tại khu vực cây xăng đôi thuộc khối 9, phường Quán Bàu, thành phố Vinh vào ngày 8/6, hậu quả làm 4 đối tượng trong nhóm bị thương.

Tang vật cơ quan Công an thu và tạm giữ trong vụ việc xảy ra tại cây xăng đôi thuộc khối 9, phường Quán Bàu, thành phố Vinh tối 8/6/2025. Ảnh tư liệu: Văn Hậu

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang củng cố tài liệu khởi tố các đối tượng về hành vi phạm tội “Gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Trước đó nữa, rạng sáng 3/6, một nhóm với hàng chục đối tượng thanh, thiếu niên trú tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh mang theo nhiều hung khí đã sang địa bàn tỉnh Nghệ An tìm các nhóm thanh niên tại thành phố Vinh để đánh nhau.

Khi đến Trung tâm Thương mại Vinh Center, nhóm đối tượng này gặp một nhóm đối tượng trú tại thành phố Vinh và xảy ra xô xát. Quá trình xô xát, nhóm các đối tượng này đã sử dụng hung khí bắn bể 3 tấm kính cường lực của 3 quán coffee tại Trung tâm Thương mại Vinh Center, sau đó các đối tượng tăng ga bỏ chạy về hướng cầu Bến Thủy.

Các đối tượng bị bắt giữ trong vụ việc xô xát dẫn tới bắn bể 3 tấm kính cường lực của 3 quán coffe tại Trung tâm Thương mại Vinh Center xảy ra ngày 3/6. Ảnh tư liệu: Văn Hậu

Chưa đầy 24h sau đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ 16 đối tượng trong 2 nhóm thanh, thiếu niên trú tại tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”; thu và tạm giữ nhiều khẩu súng cồn tự chế; kiếm, súng ná bắn bi, 6 xe mô tô.

Tang vật cơ quan Công an thu và tạm giữ trong vụ việc xô xát xảy ra giữa 2 nhóm đối tượng ngày 3/6/ 2025. Ảnh tư liệu: Văn Hậu

Tương tự, liên quan đến vụ việc 2 nhóm thanh niên sử dụng xe máy, ná cao su đuổi đánh nhau trên địa bàn huyện Yên Thành, ngày 20/5, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 17 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 12 đối tượng.

Nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện Yên Thành ngày 20/5/2025. Ảnh tư liệu: Quỳnh Trang

Kết quả điều tra xác định, tối 29/4, 2 nhóm thanh, thiếu niên từ 16 đến 18 tuổi, trú tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu sau nhiều lần khiêu khích và thách thức qua điện thoại đã hẹn nhau tại bãi xe thuộc xã Đô Thành, huyện Yên Thành để giải quyết xích mích. Tại đây, các đối tượng đã điều khiển xe máy rượt đuổi, hò hét và sử dụng các hung khí để thị uy với đối phương.

Phát hiện vụ việc, lực lượng Công an đã tổ chức truy xét, trích xuất hệ thống camera an ninh, rà soát đối tượng. Chỉ sau 12 giờ, lực lượng Công an triệu tập toàn bộ đối tượng để làm rõ. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hành vi của các nhóm đối tượng trên thể hiện tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, gây tâm lý lo lắng, hoang mang, bất bình trong dư luận.

Theo lực lượng chức năng do thiếu hiểu biết về pháp luật, thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình một số thanh, thiếu niên bị các đối tượng xấu lôi kéo, kích động tham gia vào các hành vi gây mất an ninh, trật tự, vi phạm an toàn giao thông.

Chỉ tính từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng chức năng đã bắt, xử lý hàng chục vụ, hàng chục đối tượng phạm tội “Cố ý gây thương tích” hoặc “Gây rối trật tự công cộng” tuổi đời chỉ từ 15 đến 18 tuổi. Cùng với đó, hàng trăm trường hợp vi phạm an toàn giao thông (không đội mũ bảo hiểm; không có hoặc không mang Giấy phép lái xe; điều khiển xe môtô tháo biển số hoặc che biển số; điều khiển xe không gương chiếu hậu; chở quá số người quy định…trong độ tuổi học đường cũng bị các cơ quan chức năng xử lý.

Nhóm 6 đối tượng trộm cắp tài sản bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An triệu tập bắt giữ. Ảnh tư liệu: Văn Hậu

Bên cạnh vi phạm trật tự ATGT, còn có trường hợp thanh, thiếu niên tham gia cướp giật, trộm cắp tài sản... bị phát hiện, xử lý. Điển hình ngày 7/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã triệu tập, bắt giữ nhóm 6 đối tượng thanh, thiếu niên tuổi đời từ 14-16 tuổi trú tại thành phố vinh về hành vi trộm cắp tài sản. Trong đó, có 2 đối tượng đang theo học tại các trường THCS trên địa bàn.

Cơ quan Công an xác định chỉ trong một thời gian ngắn các đối tượng này đã trộm 3 xe mô tô của người dân trên địa bàn thành phố Vinh để bán lấy tiền tiêu xài hoặc tiếp tục sử dụng làm phương tiện di chuyển.

Tang vật vụ án Cơ quan Công an thu giữ. Ảnh tư liệu: Văn Hậu

Đây là thực trạng đáng báo động về tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tăng cường giáo dục, phòng ngừa

Để phòng ngừa thanh, thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng, vi phạm trật tự ATGT, thời gian qua, lực lượng chức năng, đặc biệt là các Tổ 373 trực thuộc Công an tỉnh đã tăng cường tuần tra tại tất cả các tuyến đường trên địa bàn thành phố Vinh và các vùng phụ cận; tại các trung tâm thương mại, khu vui chơi, giải trí công cộng, khu vực có nhiều nhà hàng, quán ăn tập trung đông người...

Qua đó, kịp thời đấu tranh, xử lý đối với các nhóm, đối tượng thanh, thiếu niên vi phạm, không để phát sinh phức tạp về ANTT.

Toàn cảnh lễ ký kết xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” giữa Công an tỉnh và Sở GĐ&ĐT Nghệ An. Ảnh tư liệu Phạm Thuỷ

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 1.540 đơn vị trường học với hơn 870.000 học sinh. Để tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh, vào tháng 3 năm 2024, Công an tỉnh Nghệ An và Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ ký kết xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh.

Mô hình được triển khai đồng loạt tại 4 cấp học (mầm non, tiểu học, THCS và THPT), nhằm đảm bảo xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, nâng cao nhận thức pháp luật, kỹ năng sống cho học sinh.

Nhất là trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, học sinh tiếp cận nhanh, sớm với Internet, sử dụng mạng xã hội nên việc xây dựng các kỹ năng, trang bị các kiến thức rất cấp thiết, tạo “sức đề kháng”, nâng cao “hệ miễn dịch” cho lứa tuổi học đường.

Công an xã Môn Sơn (Con Cuông) tổ chức làm việc với giáo viên, phụ huynh về tăng cường công tác quản lý giáo dục đối với con em trên địa bàn xã. Ảnh: CAMS

Một số đơn vị công an địa phương điển hình như Công an xã Môn Sơn (Con Cuông) cũng đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền triển khai các hoạt động tuyên truyền giáo dục, ký cam kết không vi phạm pháp luật cho các em học sinh trong thời gian nghỉ Hè.

Bên cạnh đó, mời phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm và 30 em đang tuổi vị thành niên (chủ yếu là học sinh) có biểu hiện “chưa ngoan” lên trụ sở Công an xã để trao đổi và tuyên truyền, phổ biến pháp luật; lắng nghe các bậc phụ huynh bày tỏ băn khoăn về những việc “chưa ngoan” của con em trong đời sống hằng ngày như đi chơi quá giờ quy định, điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi chưa đủ điều kiện; Lạm dụng sử dụng điện thoại…

Từ đó, cùng thảo luận, trao đổi tìm những giải pháp thiết thực trong phối hợp quản lý, giáo dục học sinh.

Cán bộ Đồn Biên phòng Môn Sơn tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh lớp 9. Ảnh: Hải Thượng

Ở tuyến biên giới, thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025; những năm qua, các đồn biên phòng đã tăng cường phối hợp với các nhà trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh khối lớp 9.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biên giới Quốc gia; Luật Phòng chống ma túy; Luật Phòng chống mua bán người; các tác động mặt trái của mạng xã hội…

Đồn Biên phòng Ngọc Lâm (Thanh Chương) tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh lớp 9. Ảnh: Hải Thượng

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Cẩm - Phó Chủ nhiệm chính trị BĐBP Nghệ An cho biết: Thông qua các hoạt động tuyên truyền, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới ; đấu tranh, phòng tránh, bài trừ ma túy; phòng, chống mua bán người, tảo hôn và tệ nạn xã hội ra khỏi cộng đồng xã hội; đồng thời, giúp các em sử dụng mạng xã hội một cách hữu ích.

Đồn Biên phòng Quỳnh Phương tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh THCS. Ảnh: G.H

Tuy nhiên, để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật một cách đồng bộ và toàn diện, ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng, các nhà trường, cùng sự hỗ trợ của cộng đồng thì gia đình vẫn là nền tảng quan trọng nhất trong việc giáo dục, uốn nắn, tạo môi trường sống lành mạnh cho giới trẻ. Bởi đây là lứa tuổi bắt đầu trưởng thành, tâm lý chưa ổn định, dễ thâm nhiễm thói hư, tật xấu dẫn tới hành vi lệch lạc, nhất là trong thời đại mạng xã hội, Internet phát triển như hiện nay.

Do vậy, các bậc cha mẹ cần có sự quan tâm, giám sát, quản lý, giáo dục con em, kể cả quản lý phương tiện, có sự hỗ trợ và định hướng đúng đắn, kịp thời để giúp con em tránh những hành vi vi phạm pháp luật về ANTT, ATGT.